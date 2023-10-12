((سيراميك أرت)) تستثمر 46 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة سيراميك أرت ضخ استثمارات جديدة بقيمة 46 مليون جنيه؛ لتطوير خطوط الإنتاج الحالية، ورفع الطاقة الإنتاجية للمصنع.
قال بهاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ ((سيراميك أرت)) تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أفريقيا وأوروبا وبعض الدول العربية كبديل للسوقين السعودى والأردنى؛ بسبب افتتاح مصانع سيراميك صينية مؤخراً فى المملكة العربية السعودية.
أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تعتزم إضافة خطوط إنتاج جديدة بجانب التوسع فى المبانى القائمة، لكنها تواجه مشكلات فى الحصول على تصاريح البناء التى تنتظرها منذ أكثر من 6 أشهر وحتى الآن لم تتسلمها.
أوضح أن الاستثمارات الحالية للشركة ستدبر ذاتياً من خلال إعادة تدوير الأرباح المتراكمة.
أوضح أن الشركة تعتمد على إنتاج ما يقرب من 60 موديلاً سنوياً ويتراوح عدد الألوان داخل الموديل الواحد ما بين 4 و5 ألوان لتنشيط حجم المبيعات بالسوقين (المحلى، والتصدير).
وتأسس مصنع سيراميكا أرت عام 2010، ويقع بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 60 ألف متر، ويضم المصنع 9 خطوط إنتاج، وتصل لأكثر من 36 دولة، فى مقدمتها الدول العربية ليبيا، والدول الأوروبية رومانيا، والدول الأفريقية تنزانيا.
كتبت: فرح رجب
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