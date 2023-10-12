((سيراميك أرت)) تستثمر 46 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة سيراميك أرت ضخ استثمارات جديدة بقيمة 46 مليون جنيه؛ لتطوير خطوط الإنتاج الحالية، ورفع الطاقة الإنتاجية للمصنع.

قال بهاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ ((سيراميك أرت)) تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أفريقيا وأوروبا وبعض الدول العربية كبديل للسوقين السعودى والأردنى؛ بسبب افتتاح مصانع سيراميك صينية مؤخراً فى المملكة العربية السعودية.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تعتزم إضافة خطوط إنتاج جديدة بجانب التوسع فى المبانى القائمة، لكنها تواجه مشكلات فى الحصول على تصاريح البناء التى تنتظرها منذ أكثر من 6 أشهر وحتى الآن لم تتسلمها.

أوضح أن الاستثمارات الحالية للشركة ستدبر ذاتياً من خلال إعادة تدوير الأرباح المتراكمة.

أوضح أن الشركة تعتمد على إنتاج ما يقرب من 60 موديلاً سنوياً ويتراوح عدد الألوان داخل الموديل الواحد ما بين 4 و5 ألوان لتنشيط حجم المبيعات بالسوقين (المحلى، والتصدير).

وتأسس مصنع سيراميكا أرت عام 2010، ويقع بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 60 ألف متر، ويضم المصنع 9 خطوط إنتاج، وتصل لأكثر من 36 دولة، فى مقدمتها الدول العربية ليبيا، والدول الأوروبية رومانيا، والدول الأفريقية تنزانيا.

كتبت: فرح رجب