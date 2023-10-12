المصانع ترهن تخفيض الأسعار بالإفراج عن البضائع المحتجزة

أرجأ عدد من الشركات الصناعية خفض أسعار السلع الأساسية لحين الإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ؛ نظراً إلى العمل بأقل من طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك بعد اتفاق مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية، بشأن تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر لضمان انخفاض الأسعار.

وأطلق رئيس الوزراء مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع البنك المركزى والتجار والصناع اعتباراً من الأسبوع المقبل بتخفيضات تتراوح بين 15 و25%.

قال محمد جنيدى، النقيب العام للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إنَّ الزيادات التى طرأت على أسعار الخامات خلال الشهور الماضية مع ندرتها فى السوق المحلى تمنع استجابة شريحة كبيرة من الشركات لمبادرة خفض الأسعار.

أضاف ((جنيدي)) لـ((البورصة))، أن المصانع فى جميع القطاعات لم تتمكن من فتح اعتمادات مستندية لاستيراد شحنات جديدة؛ بسبب صعوبة تدبير الدولار من قبل البنوك، الأمر الذى انعكس سلباً على الطاقات الإنتاجية للمصانع.

ويرى ((جنيدى))، أن الحل الوحيد لخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة هو توفير السلع بكميات وفيرة فى الأسواق بعيداً عن القرارات والمبادرات التى تطلقها الحكومة.

قال حسن فندى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ مصانع الصناعات الغذائية تجد صعوبة فى التعاون مع المبادرة الحكومية؛ بسبب التذبذب الكبير فى أسعار الخامات وصعوبة استيرادها.

أضاف لـ((البورصة))، أن رئيس الوزراء وعد الصناع خلال اجتماعهم بتوفير المواد الخام عن طريق سرعة الإفراج عن البضائع المحتجزة وتخفيض الغرمات التى تفرض على الحاويات لأكثر من 30% على البضائع.

توقع انخفاض الأسعار من قبل الشركات حال تم توفير مدخلات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20% و25%.أوضح أن بسبب ما يعانيه السوق من ركود فى حركة البيع والشراء يستطيع أصحاب المصانع والشركات تغطية تكلفة الإنتاج، وهدف جميع الشركات هو الاستمرار فى التشغيل والإنتاج.

قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إنَّ مصانع سوهاج تواجه ضغوطاً تشغيلية؛ بسبب متغيرات السوق، وخفض الأسعار فى ظل الالتزمات المفروضة على الصناع يضر بحركة التشغيل.

أضاف لـ((البورصة))، أن القطاع الصناعى يتحمل أعباء كبيرة حالياً أبرزها أجور العمالة فى ظل تراجع الإنتاج، ودفع المستحقات الضريبية، لذلك ينبغى على الحكومة أن تعيد النظر فى المشكلات التى تواجه الشركات للبدء فى التعاون مع توجهات الدولة.

ذكر أن المصانع خفضت هامش الربح بنسب كبيرة كبديل لتجنب زيادة الأسعار، ولن تستطيع تخفيضها عن المعدلات الحالية.

قال مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ تفعيل المبادرة يعتمد نجاحها على تغيير طريقة حل المشكلات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد، مثل تشديد الرقابة الداخلية على السوق لمحاربة الغلاء وتقليص حلقات التداول بين المنتج والمستهلك.

طالب الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشراء المنتجات من المصانع ((كاش))، وعرضها فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة لتصل للمستهلك بسعر مخفض للحد من موجة الغلاء الحالية.

قال إسماعيل رمضان، مسئول الشئون القانونية، بشركة الضحى للصناعات الغذائية، إن وزارة التموين خاطبت الإدارة التجارية بالشركة للمشاركة فى مبادرة تخفيض السلع الأساسية، التى استجبنا لها، وتنتج الشركة سلع الأرز والسكر والمكرونة.أضاف لـ((البـورصة))، لم يتم بعد تحديد نسبة التخفيض على السلع التى تنتجها الشركة، مستبعداً الإعلان عن نسبة تخفيض موحدة لجميع السلع.

أوضح أن السلع التى ستتم المساهمة بها فى المبادرة هى الأرز والمكرونة، ولكن يعتمد قرار تخفيض أسعار السكر على عدة عوامل لذلك تتم دراسة الأمر حالياً.

قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ مبادرة مجلس الوزراء جاءت مواتية لرغبات المواطنين بتخفيض أسعار السلع الأساسية بعدما شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

أضاف ((رضا)) لـ((البورصة))، أن مصانع العاشر من رمضان تدرس التخفيضات التى يمكن أن تقدمها من خلال المبادرة التى أعلن عنها رئيس الوزراء رغم وجود عقبات تعيق طريقها عن تحقيق الخطوة حالياً.

أشار إلى أن المشكلة الكبرى تكمن فى البائع ومدى تنفيذه قرار تخفيض أسعار السلع بعد اتجاه المصانع أولاً لتخفيضها، مؤكداً أن هامش الربح التى تحققه المصانع غير متجاوز الحد.

تابع أن المصانع فى انتظار معرفة تفاصيل وآلية المبادرة وإطلاقها من قبل مجلس الوزراء، من هنا يتحدد إمكانية المصانع من تنفيذ القرارات فى الوقت الحالى ونسبة التخفيضات على السلع.





كتبت ـ مريم الرميحى وفرح رجب وتقى أيمن