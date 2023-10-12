نولجنت للبرمجيات تستثمر 250 مليون جنيه فى مصر خلال 3 سنوات

تستهدف شركة“نولجنت” السعودية للبرمجيات والتحول الرقمى؛ ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الثلاث السنوات المقبلة بقيم تتراوح بين 150 و250 مليون جنيه.

وقال محمد عطية، رئيس الشركة، إن“نولجنت” تعتزم استثمار من 30 إلى 40 مليون جنيه سنويًا فى تطوير برامج وصقل مهارات المطورين، موضحًا أن الشركة تعمل فى مصر منذ 16 عاما تقريبًا ومتخصصة فى حلول التحول الرقمى وميكنة أعمال شركات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار.

أضاف عطية، أن الشركة تمتلك مكاتب فى أسواق مصر والسعودية والإمارات ومقيدة بسوق المال بالمملكة منذ مارس 2023، وهيكل ملكيتها يضم مستثمرين من 14 جنسية.

لفت إلى أن الشركة قررت بيع حلولها للعملاء بالسوق المحلية بالجنيه تماشيًا مع استراتيجية الدولة لمنع الضغط على العملة الأجنبية، وتسعى من خلال ذلك إلى تعزيز الانتشار ودعم علامتها التجارية.

أضاف أن شركته تخطط للتوسع فى حلول ميكنة قطاع التأمين والأجهزة الحكومية المسئولة عن الاستثمارات، لافتًا إلى أن برامج“نولجنت” تغطى قطاع البنوك وشركات السمسرة.

وقال إن مكتب الشركة فى مصر يضم نحو 170 موظفًا، ونظمت الشركة زيارات استكشافية لأسواق كينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا لدراسة الفرص الاستثمارية للتوسع بتلك الدول، كما استقطبت عملاء من بنوك استثمار مثل“اتش سى” و”النعيم” و”المجموعات المالية هيرميس”، كاشفًا عن استهدف“نولدج نت” الاستحواذ على حصة تتراوح بين 8 و12% من الحلول الرقمية للقطاع المصرفى بدول الخليج وأفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر أن شركته تخطط للتعاقد مع 40 من أصل 500 بنكًا بمنطقة الخليج تنفق 9 ملايين دولار سنويًا على شراء الحلول الرقمية، وقال إن الشركة رفعت رواتب موظفيها بنسبة 50% لمواجهة أعباء التضخم ومنع هجرة العقول البشرية الكفء.