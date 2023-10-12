نولجنت للبرمجيات تستثمر 250 مليون جنيه فى مصر خلال 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) “عطية”: نبيع حلولنا الرقمية بالجنيه فى مصر لتخفيف الضغط على الدولار
تستهدف شركة“نولجنت” السعودية للبرمجيات والتحول الرقمى؛ ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الثلاث السنوات المقبلة بقيم تتراوح بين 150 و250 مليون جنيه.
وقال محمد عطية، رئيس الشركة، إن“نولجنت” تعتزم استثمار من 30 إلى 40 مليون جنيه سنويًا فى تطوير برامج وصقل مهارات المطورين، موضحًا أن الشركة تعمل فى مصر منذ 16 عاما تقريبًا ومتخصصة فى حلول التحول الرقمى وميكنة أعمال شركات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار.
أضاف عطية، أن الشركة تمتلك مكاتب فى أسواق مصر والسعودية والإمارات ومقيدة بسوق المال بالمملكة منذ مارس 2023، وهيكل ملكيتها يضم مستثمرين من 14 جنسية.
لفت إلى أن الشركة قررت بيع حلولها للعملاء بالسوق المحلية بالجنيه تماشيًا مع استراتيجية الدولة لمنع الضغط على العملة الأجنبية، وتسعى من خلال ذلك إلى تعزيز الانتشار ودعم علامتها التجارية.
أضاف أن شركته تخطط للتوسع فى حلول ميكنة قطاع التأمين والأجهزة الحكومية المسئولة عن الاستثمارات، لافتًا إلى أن برامج“نولجنت” تغطى قطاع البنوك وشركات السمسرة.
وقال إن مكتب الشركة فى مصر يضم نحو 170 موظفًا، ونظمت الشركة زيارات استكشافية لأسواق كينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا لدراسة الفرص الاستثمارية للتوسع بتلك الدول، كما استقطبت عملاء من بنوك استثمار مثل“اتش سى” و”النعيم” و”المجموعات المالية هيرميس”، كاشفًا عن استهدف“نولدج نت” الاستحواذ على حصة تتراوح بين 8 و12% من الحلول الرقمية للقطاع المصرفى بدول الخليج وأفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكر أن شركته تخطط للتعاقد مع 40 من أصل 500 بنكًا بمنطقة الخليج تنفق 9 ملايين دولار سنويًا على شراء الحلول الرقمية، وقال إن الشركة رفعت رواتب موظفيها بنسبة 50% لمواجهة أعباء التضخم ومنع هجرة العقول البشرية الكفء.
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