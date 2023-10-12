جيه إل إل: الإمارات والسعودية ومصر تستحوذ على 60% من مشاريع البناء بالمنطقة العربية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 101 مليار دولار قيمة عقود مشاريع البناء التى تم إرساؤها النصف الأول من العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قالت شركة“جيه إل إل” للاستشارات العقارية، إن القيمة التقديرية للمشاريع القائمة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 3 تريليون دولار، مع امتلاك مصر والسعودية ودولة الإمارات مجتمعةً معاً أكثر من 60% منها.
وكان للسعودية الحصة الأكبر من المشاريع بنسبة تقارب 35%، أى ما يقدر بـ1.3 تريليون دولار، فى حين تقدر قيمة حصة كل من مصر والإمارات بـ500 مليار دولار لكل منهما.
وكشف تقرير معلومات سوق الإنشاءات الذى أصدرته شركة“جيه إل إل” خلال النصف الأول من عام 2023، ويستند إلى المعلومات التى جمعتها الشركة من مصادر السوق وخبراء القطاع، أن قطاع الإنشاءات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ على أدائه القوى فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية مدعوماً بعقود مشاريع البناء التى تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام، وبلغت قيمتها 101 مليار دولار.
واستحوذت السعودية على الحصة الأكبر من قيمة تلك المشاريع، بنسبة قاربت 67% (44 مليار دولار)، تلتها دولة الإمارات (23 مليار دولار)، حيث سجل السوقان ارتفاعاً فى قيمة المشاريع التى تمت ترسيتها مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضى.
وعلى الرغم من أن مصر شهدت انخفاضاً فى قيمة المشاريع التى تمت ترسيتها خلال الفترة مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضى، إلا أن البلاد ما زالت تمتلك محفظة قوية من المشاريع المستقبلية.
وفى دولة الإمارات، برز القطاع السكنى باعتباره القطاع الأقوى، حيث تجاوزت قيمة عقود المشاريع التى تم ترسيتها فى القطاع 9 مليارات دولار، واستحوذت دبى وحدها على ما يقرب من 75% من القيمة الإجمالية لتلك المشاريع.
وأرست كل من السعودية ومصر عقود بناء فى القطاع السكنى بقيمة 5 مليارات دولار و771 مليون دولار على التوالى.
بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاعا الضيافة والعقارات متعددة الاستخدامات أداءً بارزاً من حيث قيمة العقود، حيث بلغت قيمة عقود المشاريع الترفيهية فى السعودية 2 مليار دولار.
وقالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق فى الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة“جيه إل إل”:“فى ظل تأثر قطاع الإنشاءات عالمياً بارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ الانتعاش التجارى، برز سوق الإنشاءات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كحالة استثنائية تشهد نمواً مستداماً”.
وأضافت:“مع وجود مجموعة كبيرة من مشاريع البناء الاستثنائية القائمة والتى تتجاوز قيمتها 3 تريليون دولار، ويتركز أغلبها فى دول مثل الإمارات والسعودية ومصر، يبشر قطاع الإنشاءات فى المنطقة بالمزيد من الاستقرار والنمو فى الفترة المقبلة، محافظاً على دوره المحورى فى تحفيز التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وعلى صعيد قيمة سوق الإنشاءات، تتوقع شركة“جلوبال داتا” نمو هذه القيمة فى مصر بمعدل سنوى وسطى قدره 9% بين عامى 2024 و2027، مدعوماً بقطاعات النقل، والطاقة المتجددة، والسكن.
وفى حين تربع القطاع السكنى فى مصر على قمة سوق الإنشاءات فى عام 2022، تراجع إلى المرتبة الثانية من حيث قيمة مشاريع البناء التى تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن تنمو قيمة سوق الإنشاءات فى السعودية بمعدل سنوى وسطى قدره 4% بين عامى 2024 و2027، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادى التى تعد جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن المتوقع أن تنمو قيمة سوق الإنشاءات فى الإمارات بمعدل سنوى وسطى يتجاوز 3% بين عامى 2024 و2027، مدعومةً بشكل أساسى بزيادة الاستثمار فى قطاعات البنية التحتية والعقارات، بما فى ذلك العقارات السكنية، والضيافة، والعقارات متعددة الاستخدامات، والعقارات التجارية.
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