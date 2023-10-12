جيه إل إل: الإمارات والسعودية ومصر تستحوذ على 60% من مشاريع البناء بالمنطقة العربية - جريدة البورصة

قالت شركة“جيه إل إل” للاستشارات العقارية، إن القيمة التقديرية للمشاريع القائمة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 3 تريليون دولار، مع امتلاك مصر والسعودية ودولة الإمارات مجتمعةً معاً أكثر من 60% منها.

وكان للسعودية الحصة الأكبر من المشاريع بنسبة تقارب 35%، أى ما يقدر بـ1.3 تريليون دولار، فى حين تقدر قيمة حصة كل من مصر والإمارات بـ500 مليار دولار لكل منهما.

وكشف تقرير معلومات سوق الإنشاءات الذى أصدرته شركة“جيه إل إل” خلال النصف الأول من عام 2023، ويستند إلى المعلومات التى جمعتها الشركة من مصادر السوق وخبراء القطاع، أن قطاع الإنشاءات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ على أدائه القوى فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية مدعوماً بعقود مشاريع البناء التى تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام، وبلغت قيمتها 101 مليار دولار.

واستحوذت السعودية على الحصة الأكبر من قيمة تلك المشاريع، بنسبة قاربت 67% (44 مليار دولار)، تلتها دولة الإمارات (23 مليار دولار)، حيث سجل السوقان ارتفاعاً فى قيمة المشاريع التى تمت ترسيتها مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضى.

وعلى الرغم من أن مصر شهدت انخفاضاً فى قيمة المشاريع التى تمت ترسيتها خلال الفترة مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضى، إلا أن البلاد ما زالت تمتلك محفظة قوية من المشاريع المستقبلية.

وفى دولة الإمارات، برز القطاع السكنى باعتباره القطاع الأقوى، حيث تجاوزت قيمة عقود المشاريع التى تم ترسيتها فى القطاع 9 مليارات دولار، واستحوذت دبى وحدها على ما يقرب من 75% من القيمة الإجمالية لتلك المشاريع.

وأرست كل من السعودية ومصر عقود بناء فى القطاع السكنى بقيمة 5 مليارات دولار و771 مليون دولار على التوالى.

بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاعا الضيافة والعقارات متعددة الاستخدامات أداءً بارزاً من حيث قيمة العقود، حيث بلغت قيمة عقود المشاريع الترفيهية فى السعودية 2 مليار دولار.

وقالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق فى الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة“جيه إل إل”:“فى ظل تأثر قطاع الإنشاءات عالمياً بارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ الانتعاش التجارى، برز سوق الإنشاءات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كحالة استثنائية تشهد نمواً مستداماً”.

وأضافت:“مع وجود مجموعة كبيرة من مشاريع البناء الاستثنائية القائمة والتى تتجاوز قيمتها 3 تريليون دولار، ويتركز أغلبها فى دول مثل الإمارات والسعودية ومصر، يبشر قطاع الإنشاءات فى المنطقة بالمزيد من الاستقرار والنمو فى الفترة المقبلة، محافظاً على دوره المحورى فى تحفيز التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وعلى صعيد قيمة سوق الإنشاءات، تتوقع شركة“جلوبال داتا” نمو هذه القيمة فى مصر بمعدل سنوى وسطى قدره 9% بين عامى 2024 و2027، مدعوماً بقطاعات النقل، والطاقة المتجددة، والسكن.

وفى حين تربع القطاع السكنى فى مصر على قمة سوق الإنشاءات فى عام 2022، تراجع إلى المرتبة الثانية من حيث قيمة مشاريع البناء التى تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2023.

ومن المتوقع أن تنمو قيمة سوق الإنشاءات فى السعودية بمعدل سنوى وسطى قدره 4% بين عامى 2024 و2027، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادى التى تعد جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ومن المتوقع أن تنمو قيمة سوق الإنشاءات فى الإمارات بمعدل سنوى وسطى يتجاوز 3% بين عامى 2024 و2027، مدعومةً بشكل أساسى بزيادة الاستثمار فى قطاعات البنية التحتية والعقارات، بما فى ذلك العقارات السكنية، والضيافة، والعقارات متعددة الاستخدامات، والعقارات التجارية.