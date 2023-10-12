وزير الشباب الإماراتي

لا تزال دولة الإمارات تسابق الزمن، لتكون من الدول الرائدة والمتميزة بكل قطاعاتها في المنطقة والعالم، فقبل فترة بسيطة أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فرصة متاحة للتقديم لشباب وشابات الوطن، ليعمل وزيراً للشباب في حكومة الإمارات.



توجد رؤية، وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة قبل سنوات عدة عن ضرورة تمكين الشباب، حيث إنها تعكس التزاماً راسخاً بتمكين هذه الفئة الحيوية الشابة في المجتمع.

الأمر الذي لم يكن عادياً عند تلقي 4700 طلب للترشح لمنصب وزير الشباب في حكومة الإمارات، خلال اليوم الأول فقط من إعلان سموه عن الشاغر لمنصب الوزير، أنه إذا تمعّنا قليلاً في هذا الرقم المؤثر فسنرى أنه مؤشر إيجابي، ودليل واضح لنجاح رؤية الحكومة، التي تستند إلى الاعتقاد الراسخ بأن الشباب هم من سيبنون أعمدة التنمية، وجزء من رسم مستقبل الوطن، هذا العدد الكبير من المتقدمين يدل على أن شباب الإمارات متميزون، يتنافسون للوصول للقمة القيادية، والطموح الاستراتيجي، للمشاركة في رسم خريطة دولة الإمارات العالمية المستدامة.



إن الإيمان الراسخ لدولة الإمارات والرهان، الذي أصبح وعداً يجب الوفاء به، أعطى دافعاً للشباب بأن يدخلوا سباق التنافسية والريادة، وأنهم سيمثلون العماد الأساسي لاستكمال بناء وتطوير دولة الإمارات المستقبلية، أصبح شباب الإمارات يحملون الشغف والطموح، والقدرة على التحلي بالإبداع والابتكار، كما نراه في المحافل، والمشاركات العالمية، وفي هذا السياق تتبنى الحكومة وضع جميع السياسات والبرامج، التي تمكن الشباب، وتسهم في تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم القيادية، لأن رؤيتها في أن دعم الشباب واستثمار طاقاتهم في مختلف الميادين هو عنصر مهم، وأداة مؤثرة نحو تحقيق النهضة المستدامة، والتقدم الاستراتيجي، الذي تسعى إليه دولة الإمارات، إنه الجيل الذهبي الذي يكمل مسيرة الأجيال الذهبية السابقة، إنه الجيل، الذي أصبح يرسم ملامح المستقبل المختلف والواعد للدولة، وسيكونون عنصراً أساسياً في البناء والقيادة، ورواداً رئيسيين، لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة لدولة الإمارات.