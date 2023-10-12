الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن أكثر من 338 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ شنت حركة حماس هجوما مباغتا ودمويا على جنوب الدولة العبرية السبت.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" في بيان إن عدد النازحين في القطاع المكتظ ب2.3 مليون نسمة "ارتفع عصر الأربعاء بمقدار 75 ألف شخص إضافي" ليصل إلى 338934 "نازحا.

وأوضح المكتب أن ما يقرب من 220 ألف شخص، أي ثلثي النازحين، لجئوا إلى مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القطاع، في حين لجأ ما يقرب من 15 ألف شخص إلى مدارس تديرها السلطة الفلسطينية.

أما العدد المتبقي من النازحين والذي يزيد عن 100 ألف شخص فقد وجدوا ملاذا لدى أقارب وجيران لهم وداخل كنيسة وغيرها من المرافق في مدينة غزة.

وقال أوشا إنه قبل هجوم حماس على إسرائيل صباح السبت كان هناك أساس حوالي 3000 نازح داخل القطاع.

ونقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة قولها إن القصف العنيف الذي تشنه إسرائيل على القطاع تسبب بتدمير ما لا يقل عن 2540 وحدة سكنية في القطاع أو جعلها غير صالحة للسكن.

وأضاف أن 22850 وحدة سكنية أخرى أصيبت بأضرار متوسطة إلى طفيفة.

كما أعربت الوكالة الأممية عن قلقها إزاء الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية المدنية في القطاع من جراء القصف الإسرائيلي.

ولفت البيان إلى أن مرافق للصرف الصحي تخدم أكثر من مليون شخص تعرضت لغارات جوية مما أدى لتراكم المخلفات الصلبة في الشوارع مع ما ينطوي ذلك على أخطار صحية.