ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع الرئيسين الإيراني والفرنسي التصعيد العسكري في غزة

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال اتصالين هاتفين، مع الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، التصعيد العسكري في غزة.

وتلقى ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجرى خلاله بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال الاتصال، أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.



كما أكد موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وتلقى ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، جرى خلاله بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال الاتصال، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.

كما أكد سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمسّ حياتهم اليومية.

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