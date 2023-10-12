مصرع شخصين وإصابة آخرين بعد تحطم طائرة أسقطتها دفاعات روسيا

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، فجر اليوم، أن شخصين قُتلا من جرّاء سقوط حطام طائرة مسيّرة أسقطتها الدفاعات الروسية خلال الليل.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، عبر تطبيق «تلغرام»، إن «منظومة الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود أسقطت طائرة بدون طيّار كانت تقترب من المدينة».

وأضاف: «نتيجة لتساقط الحطام، اشتعلت النيران في مبنى سكني خاص. للأسف، هناك قتلى. لقد عثرت فرق الطوارئ على جثتي شخصين، هما رجل وامرأة، تحت الأنقاض».

كما أصيب شخصان آخران بجروح خطرة نُقلا على إثرها إلى المستشفى، وفقاً لغلادكوف.

وأوضح الحاكم أن الجريحين هما رجل يرقد حالياً في غيبوبة، وامرأة أصيبت بارتجاج في المخّ وحالتها خطرة.

وأضاف: «من المحتمل أن يكون هناك طفل تحت الأنقاض. عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة».

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، فجر اليوم، على تطبيق «تلغرام»، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت، ليل الأربعاء، (20,50 ت غ) هجوماً أوكرانياً بطائرة بدون طيّار في منطقة بيلغورود، من دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.

وكثّفت كييف هجماتها بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية منذ بدأت، في يونيو الماضي، هجوماً مضادّاً لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها قوات موسكو في شرق أوكرانيا وجنوبها.

والثلاثاء، تسببت قذيفة أوكرانية بمقتل مدنيين اثنين في منطقة بيلغورود أيضاً، وفقاً لغلادكوف.

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