Thursday, 12 October 2023 12:38 GMT

ألمانيا تسمح لإسرائيل باستخدام اثنتين من مسيّراتها في الهجمات على غزة

10/12/2023 4:01:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ألمانيا، أمس، أنها وضعت في تصرّف إسرائيل طائرتين مسيّرتين حربيّتين من طراز «هيرون تي بي» لكي تستخدمهما الدولة العبرية في ردّها على الهجوم المباغت الذي شنّته عليها حركة «حماس»، السبت الفائت، انطلاقاً من قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان، إن «إسرائيل أرسلت إلى الحكومة الفدرالية طلب دعم لاستخدام طائرتين بدون طيار من طراز هيرون تي بي».

وأضاف البيان أن «وزارة الدفاع أعطت موافقتها على استخدام (الطائرتين) بما يتّفق مع الطلب».

ووفقاً لمجلة «در شبيغل»، فقد سأل سلاح الجو الإسرائيلي، نهاية الأسبوع الفائت، عمّا إذا كان بإمكان ألمانيا أن تضع في تصرّفه هاتين الطائرتين الحربيتين الإسرائيليتي الصنع، لكي يستخدمهما في ردّه على هجوم حماس.

وفي بيانها، أوضحت الوزارة أن «القوات المسلّحة الألمانية تستأجر حالياً خمس طائرات بدون طيار من هذا الطراز تُستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الألمان» في موقع في إسرائيل.

وبحسب «در شبيغل»، فقد أوقفت إسرائيل، نهاية الأسبوع الماضي، في أعقاب هجوم حماس، تدريب 16 طياراً ألمانياً سيعودون إلى بلدهم قريباً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN12102023000110011019ID1107230173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث