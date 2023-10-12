ألمانيا تسمح لإسرائيل باستخدام اثنتين من مسيّراتها في الهجمات على غزة

أعلنت ألمانيا، أمس، أنها وضعت في تصرّف إسرائيل طائرتين مسيّرتين حربيّتين من طراز «هيرون تي بي» لكي تستخدمهما الدولة العبرية في ردّها على الهجوم المباغت الذي شنّته عليها حركة «حماس»، السبت الفائت، انطلاقاً من قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان، إن «إسرائيل أرسلت إلى الحكومة الفدرالية طلب دعم لاستخدام طائرتين بدون طيار من طراز هيرون تي بي».

وأضاف البيان أن «وزارة الدفاع أعطت موافقتها على استخدام (الطائرتين) بما يتّفق مع الطلب».

ووفقاً لمجلة «در شبيغل»، فقد سأل سلاح الجو الإسرائيلي، نهاية الأسبوع الفائت، عمّا إذا كان بإمكان ألمانيا أن تضع في تصرّفه هاتين الطائرتين الحربيتين الإسرائيليتي الصنع، لكي يستخدمهما في ردّه على هجوم حماس.

وفي بيانها، أوضحت الوزارة أن «القوات المسلّحة الألمانية تستأجر حالياً خمس طائرات بدون طيار من هذا الطراز تُستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الألمان» في موقع في إسرائيل.

وبحسب «در شبيغل»، فقد أوقفت إسرائيل، نهاية الأسبوع الماضي، في أعقاب هجوم حماس، تدريب 16 طياراً ألمانياً سيعودون إلى بلدهم قريباً.

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