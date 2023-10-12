Thursday, 12 October 2023 12:38 GMT

السجن مدى الحياة لمتهم بقضية قتل شرطيين في فرنسا منذ 7 سنوات

10/12/2023 4:01:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضت محكمة، أمس، بسجن رجل مدى الحياة، باعتباره متواطئاً في جريمة قتل شرطيين بالقرب من باريس، وذلك بعد سبع سنوات من الواقعة.

واستقرت المحكمة في باريس على أن المتهم، البالغ من العمر 31 عاماً، رافق الجاني الذي أطلق عليه ضباط الشرطة النار بعد القتل في يونيو 2016، إلى منزل ضابطي الشرطة في بلدة ماجنانفيل مساء وقوع الجريمة.

ويقال أيضاً إنه كان مسؤولاً بشكل مشترك عن تطرف الجاني.

وفي فرنسا، تعني عقوبة السجن مدى الحياة صدور حكم لمدة 30 عاماً، وفي حكمها نصَّت المحكمة على أن الرجل المدان يجب أن يقضي ما لا يقل عن ثلثي تلك المدة في السجن.

وأثارت الجريمة الرعب في فرنسا، التي اهتزت في ذلك الوقت بسبب سلسلة من الهجمات الإرهابية. وقتل الجاني (25 عاماً) ضابطاً، ثم أخذ زوجته وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وعندما اقتحمت شرطة النخبة المنزل، وأطلقت النار على الجاني، عثروا على جثة ضابطة الشرطة، وكان الناجي الوحيد هو الابن.

MENAFN12102023000110011019ID1107230172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث