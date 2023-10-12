السجن مدى الحياة لمتهم بقضية قتل شرطيين في فرنسا منذ 7 سنوات

قضت محكمة، أمس، بسجن رجل مدى الحياة، باعتباره متواطئاً في جريمة قتل شرطيين بالقرب من باريس، وذلك بعد سبع سنوات من الواقعة.

واستقرت المحكمة في باريس على أن المتهم، البالغ من العمر 31 عاماً، رافق الجاني الذي أطلق عليه ضباط الشرطة النار بعد القتل في يونيو 2016، إلى منزل ضابطي الشرطة في بلدة ماجنانفيل مساء وقوع الجريمة.

ويقال أيضاً إنه كان مسؤولاً بشكل مشترك عن تطرف الجاني.

وفي فرنسا، تعني عقوبة السجن مدى الحياة صدور حكم لمدة 30 عاماً، وفي حكمها نصَّت المحكمة على أن الرجل المدان يجب أن يقضي ما لا يقل عن ثلثي تلك المدة في السجن.

وأثارت الجريمة الرعب في فرنسا، التي اهتزت في ذلك الوقت بسبب سلسلة من الهجمات الإرهابية. وقتل الجاني (25 عاماً) ضابطاً، ثم أخذ زوجته وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وعندما اقتحمت شرطة النخبة المنزل، وأطلقت النار على الجاني، عثروا على جثة ضابطة الشرطة، وكان الناجي الوحيد هو الابن.