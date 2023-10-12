مجلس الأمن يجتمع غداً لمناقشة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، سيجتمع بعد ظهر غد، لبحث الصراع بين حركة «حماس» الفلسطينية في غزة وإسرائيل.

وقال دبلوماسيون إن المجلس لم يقرر بعد ما إذا كان الاجتماع سيكون علنياً.

واجتمعت المجلس المؤلف من 15 عضواً في جلسة مغلقة الأحد، بعد يوم من اجتياح «حماس» بلدات وقرى الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص وأخذ عشرات الرهائن إلى غزة.

كانت الجامعة العربية قد أدانت الحصار الإسرائيلي المطبًّق على قطاع غزة وقتل المدنيين، وذلك في اجتماع طارئ عقدته أمس.

وأكد الوزراء، في أعقاب الاجتماع بمقر الجامعة في القاهرة، «ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة».

وطالبوا بـ«إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها».

واندلعت الحرب بين «حماس» وإسرائيل، بعد شنّ الحركة، السبت، هجوماً غير مسبوق انطلاقاً من غزة، على إسرائيل، وردت الأخيرة بقصف جوي ومدفعي مكثّف على القطاع.