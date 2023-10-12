الجامعة العربية تدين الحصار الإسرائيلي لغزة وقتل المدنيين من الجانبين

(MENAFN
- Al-Bayan)
دانت الجامعة العربية الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة وقتل المدنيين "من الجانبين" في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، وذلك في اجتماع طارئ عقدته الأربعاء.
وأكد الوزراء في أعقاب الاجتماع بمقر الجامعة في القاهرة "ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة".
وطالبوا بـ"إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد شنّ الحركة، السبت، هجوماً غير مسبوق انطلاقاً من غزة، على أراضي الدولة العبرية. وردت الأخيرة بقصف جوي ومدفعي مكثّف على القطاع.
وتفرض إسرائيل حصاراً على القطاع منذ أكثر من 15 عاماً، إلا أنها أمرت بعد العملية بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والوقود عن القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى العملية إلى 1200 في إسرائيل، وإصابة أكثر من 2700 بجروح.
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1100، بينما أصيب 5339 شخصاً بجروح، وفق وزارة الصحة في القطاع.
ودان وزراء الخارجية العرب الأربعاء "قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم".
تعرّض معبر رفح الحدودي، الممر الوحيد لقطاع غزة الى العالم الخارجي غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لثلاث غارات جوية خلال 24 ساعة، اثنتان منها الثلاثاء. وعقب القصف، أفاد شهود أنه تمّ إجلاء الموظفين المصريين من المعبر.
وكان المعبر أغلق مؤقتاً
الإثنين بعد "تعرض الجانب الفلسطيني منه للقصف"، بحسب ما قال مصدر أمني لفرانس برس.
ومنذ مايو 2018 تركت مصر معبر رفح مفتوحا معظم الوقت بعد سنوات من إغلاقه بشكل شبه دائم.
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