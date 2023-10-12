الجامعة العربية تدين الحصار الإسرائيلي لغزة وقتل المدنيين من الجانبين

دانت الجامعة العربية الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة وقتل المدنيين "من الجانبين" في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، وذلك في اجتماع طارئ عقدته الأربعاء.

وأكد الوزراء في أعقاب الاجتماع بمقر الجامعة في القاهرة "ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة".

وطالبوا بـ"إلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد شنّ الحركة، السبت، هجوماً غير مسبوق انطلاقاً من غزة، على أراضي الدولة العبرية. وردت الأخيرة بقصف جوي ومدفعي مكثّف على القطاع.

وتفرض إسرائيل حصاراً على القطاع منذ أكثر من 15 عاماً، إلا أنها أمرت بعد العملية بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والوقود عن القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى العملية إلى 1200 في إسرائيل، وإصابة أكثر من 2700 بجروح.

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1100، بينما أصيب 5339 شخصاً بجروح، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ودان وزراء الخارجية العرب الأربعاء "قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم".

تعرّض معبر رفح الحدودي، الممر الوحيد لقطاع غزة الى العالم الخارجي غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لثلاث غارات جوية خلال 24 ساعة، اثنتان منها الثلاثاء. وعقب القصف، أفاد شهود أنه تمّ إجلاء الموظفين المصريين من المعبر.

وكان المعبر أغلق مؤقتاً

الإثنين بعد "تعرض الجانب الفلسطيني منه للقصف"، بحسب ما قال مصدر أمني لفرانس برس.

ومنذ مايو 2018 تركت مصر معبر رفح مفتوحا معظم الوقت بعد سنوات من إغلاقه بشكل شبه دائم.