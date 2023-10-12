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شخبوط بن نهيان يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الرابع للمجموعة الخماسية بشأن الصومال

10/12/2023 4:01:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع الرابع للمجموعة الخماسية بشأن الصومال الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة، بمشاركة ممثلين عن جمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

ويستهدف الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي حول الأوضاع الراهنة التي تخص الشأن الصومالي.

وأكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع التزامها بدعم الصومال ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية فيه.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لأعمال الاجتماع الثالث للمجموعة الخماسية الذي عقد في قطر في شهر يونيو الماضي.

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