«كاسبرسكي» تطلق برنامجاً تدريبياً لقادة الأعمال حول الأمن السيبراني

أعلنت ((كاسبرسكي)) إطلاقها برنامجاً تدريبياً جديداً عبر الإنترنت حول الأمن السيبراني. ويعتبر هذا البرنامج المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين مهماً للأعمال الرقمية ورواد الأعمال، حيث يعد التدريب من هذا النوع ضرورياً لإدارة المخاطر والاستجابة للأزمات، كما يساعد في تمكين قادة الأعمال عند اتخاذ قرارات فعالة مستندة إلى المعلومات عند وقوع الحوادث الأمنية.

ويكتسب التعاون بين فرق أمن تكنولوجيا المعلومات ومجالس إدارة الشركات أهمية متزايدة لفوائد الأعمال، حيث قال أكثر من 60 % من المديرين إن سوء الفهم إزاء أمن تكنولوجيا المعلومات داخل مؤسساتهم أدى إلى وقوع حادث واحد على الأقل يتعلق بالأمن السيبراني.

وبما أن شخصاً واحداً من كل اثنين من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يقول إن توسعة ميزانية أمن تكنولوجيا المعلومات يعتبر من أصعب المواضيع التي يجب مناقشتها مع المديرين التنفيذيين غير العاملين في هذا المجال، تهدف الدورة التدريبية الجديدة إلى تغيير هذا النمط من التفكير.

وستبرز الدورة ذاتها أهمية الوعي بأمن تكنولوجيا المعلومات باعتباره إحدى المسؤوليات التي يتحملها مديرو الشركات، إلى جانب إكسابهم القناعات اللازمة للتوافق التام مع الموظفين المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات في شركاتهم.