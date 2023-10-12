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«كلاود بوكس تكنولوجيز» تستعرض خدماتها السحابية

10/12/2023 4:01:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((كلاود بوكس تكنولوجيز))، الشركة المختصة بخدمات تقنية المعلومات، مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2023. وبصفتها مزود حلول من فئة تيتانيوم لشركة ديل، تركز الشركة على المجموعة الواسعة من منتجاتها المخصصة للبنية السحابية الهجينة والمتعددة والعامة، إلى جانب تسليط الضوء على خدمات الأمن السيبراني المتعلقة بأمن النقاط النهائية والشبكات والحلول السحابية.

وتستعرض كلاود بوكس تكنولوجيز كذلك مركزها لعمليات الأمن، والذي أطلقته لتزويد العملاء بخدمات الرصد والأمن على مدار الساعة.

وقال رانجيث كايبادا، المدير التنفيذي لشركة كلاود بوكس تكنولوجيز: ((نركز بشكل كبير على كيفية تقديم أنفسنا خلال جيتكس جلوبال، فنحن ندرك تماماً مدى أهمية تلك الفعالية العالمية لمنطقتنا.

وتساعدنا الفعالية في عرض خدماتنا وحلولنا أمام جمهور واسع، إلى جانب تمكيننا من جمع البيانات التي تتيح لنا مواصلة التطور واتخاذ القرارات الصائبة، كما تتيح لنا الفرصة للقاء العملاء والشركاء والمستثمرين الحاليين والمحتملين)).

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