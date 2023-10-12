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البنك العربي: نجاح أول إصدار للسندات المستدامة

10/12/2023 4:01:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنك العربي نجاح عملية الاكتتاب في سندات القرض الدائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي والتي أصدرها البنك أخيراً بالدولار الأمريكي، والذي يعتبر أول إصدار للسندات الدائمة المستدامة بالمملكة الأردنية.

وأشار البنك إلى أن الإصدار الذي تم طرحه والبالغ 250 مليون دولار وبسعر فائدة ثابت بلغ 8 % من خلال عملية اكتتاب خاص حقق نجاحاً مميزاً، حيث يعتبر هذا الإصدار هو الأضخم في تاريخ المملكة لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة. وقد تم إدراج هذه السندات في بورصة لندن.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي: ((يجسد الإقبال الكبير على هذا الاكتتاب مستويات الثقة العالية التي يحظى بها البنك العربي بين أوساط المستثمرين، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب بهذه السندات قيمة الإصدار)).

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