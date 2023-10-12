Thursday, 12 October 2023 12:37 GMT

تفعيل قرار زيادة رأسمال «الخليج للملاحة» في سوق دبي

10/12/2023 4:01:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الخليج للملاحة استكمال كل متطلبات وإجراءات زيادة رأس المال وتفعيل الزيادة في سوق دبي المالي كالتالي: ((رأس المال قبل الزيادة 637.7 مليون درهم، ورأس المال بعد الزيادة 837.7 مليون درهم، لتصل نسبة الزيادة 31.36 %)).

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة كانت وافقت خلال اجتماعها سبتمبر الماضي، على زيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار خاص لعدد 220 مليوناً من الصكوك إلزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي يتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهماً وعشرة فلوس وزيادة رأسمالها ليصبح 837.7 مليون درهم بدلاً من 637.7 مليون درهم.

MENAFN12102023000110011019ID1107230165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث