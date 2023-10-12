تفعيل قرار زيادة رأسمال «الخليج للملاحة» في سوق دبي

أعلنت شركة الخليج للملاحة استكمال كل متطلبات وإجراءات زيادة رأس المال وتفعيل الزيادة في سوق دبي المالي كالتالي: ((رأس المال قبل الزيادة 637.7 مليون درهم، ورأس المال بعد الزيادة 837.7 مليون درهم، لتصل نسبة الزيادة 31.36 %)).

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة كانت وافقت خلال اجتماعها سبتمبر الماضي، على زيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار خاص لعدد 220 مليوناً من الصكوك إلزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي يتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهماً وعشرة فلوس وزيادة رأسمالها ليصبح 837.7 مليون درهم بدلاً من 637.7 مليون درهم.