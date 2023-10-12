النسخة الـ11 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة تنطلق 21 نوفمبر

دبي - البيان

تشهد دبي انطلاق فعاليات مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في 21 نوفمبر المقبل، ويعد مؤتمر دبي للمعادن الثمينة واحداً من أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، حيث أعلن المركز عن استضافة المحامي الأمريكي المعروف جيم ريكاردز، الذي يمتلك خبرات واسعة في الصيرفة الاستثمارية، ويعد مؤلفاً لعدد من أفضل الكتب مبيعاً بحسب صحيفة نيويورك تايمز ويشتهر بخبراته الطويلة في قطاع المعادن الثمينة، والذي سيلقي كلمة رئيسية أمام الحضور في مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي يستقطب مجموعة واسعة من القادة والخبراء عبر القطاعين العام والخاص من مختلف قطاعات سلسلة قيمة المعادن الثمينة، بهدف مناقشة أهم التوجهات وأبرز التحديات في هذه الصناعة الدولية.

يمتلك ريكاردز مسيرة مهنية متميزة تجاوزت الثلاثين عاماً، شغل خلالها مناصب مرموقة في مؤسسات بارزة عدة، بما فيها ((سيتي بنك)) وصندوق ((إدارة رؤوس الأموال على الأجل الطويل)) وصندوق ((كاكستون أسوشيتس))، وهو يشتهر بكونه خبيراً دولياً ومتحدثاً بارزاً في مجالات التمويل والمعادن الثمينة)).

وخلال كلمته الرئيسية في المؤتمر، سيشارك ريكاردز آراءه وأفكاره حول التوسع الأخير لمجموعة بريكس، بما في ذلك انضمام أعضاء جدد إليها مثل دولة الإمارات، كما سيتطرق إلى موضوع تطوير عملة جديدة تتبع هذه المجموعة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: ((يسعدني الترحيب بجيم ريكاردز، المؤلف المعروف صاحب عدد من أفضل الكتب مبيعاً بحسب صحيفة نيويورك تايمز وأحد أبرز المفكرين الدوليين في شأن الاقتصاد المالي العالمي، للمشاركة في نسخة العام الجاري من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة)).