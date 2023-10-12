ميناء الفجيرة ينفذ رصيفين للبترول بداية العام الجديد

كشف الكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة، عن تنفيذ رصيفين بتروليين مع بداية العام الجديد لتلبية متطلبات النمو المستقبلي لنشاط التخزين والتجارة بالميناء، جاء حديثه خلال انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة من منتدى أسواق الطاقة بالفجيرة، التي ينظمها ميناء الفجيرة، وشهدت الفعالية حضور 300 من كبار المسؤولين والتنفيذيين في مجال الطاقة من مختلف دول العالم، حيث تضمنت 20 جلسة وورشة عمل متخصصة في قطاع الطاقة.

وأشار إلى استقبال ميناء الفجيرة حوالي مليون طن شهرياً من النفط الروسي، استناداً على أن روسيا ملتزمة بالتسعيرة العالمية والشحن بالتأمين وفقاً لموجهات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن إحدى غرف المنتدى خصصت جلساتها لمناقشة تداول النفط الروسي بالتسعيرة العالمية ((الكاب)).

مؤكداً حرصهم خلال هذه الدورة على إبراز ما هو جديد في إمارة الفجيرة بالتركيز عليها كمركز استراتيجي للهيدروجين في المستقبل بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة في الطاقة النظيفة، لافتاً إلى حرصهم الدائم بالتنسيق مع منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) على خلق المزيد من الأراضي للمساعدة في التخطيط للنمو المستقبلي في المنشآت النفطية. وأكد أن الشركات باتت تتوافد للاستثمار في إمارة الفجيرة في مصافٍ متخصصة، حيث تنتج المصفاة نحو 25 ألف برميل - 100 ألف برميل يومياً.

وقال الكابتن موسى مراد: وصلت كميات الوقود الخالي من الرصاص حوالي 10 ملايين طن في السنة التي تنتج وتصدر من إمارة الفجيرة، وتمثل أسعارها الأفضل مع باقي الدول الأخرى، وهذا الأمر أدى إلى رغبة الكثير من الشركات في زيادة عدد المصافي.

وذكر الكابتن مراد أنهم يفكرون خلال هذه السنة الحالية في تداول 80 مليون طن على الأرصفة البترولية التي تشمل 12 رصيفاً بحرياً، موضحاً أن السعة الحالية تصل إلى حوالي 20 %.

كما وضح الكابتن مراد أنهم حريصون كشركاء استراتيجيين على تسخير كل ما لديهم من أجل دعم نمو كافة المشاريع لديهم، وأبرزها متابعة المشروع الرائد لشركة بترول أبوظبي ((أدنوك))، والخاص بتخزين النفط تحت الأرض في جبال الفجيرة، بهدف التعرف على كل ما هو جديد، لافتاً إلى أنه في حال توجه المشروع للتصدير، يتحتم عليهم إضافة أرصفة جديدة تدفع عجلة النمو في عملياته، حيث إن لديهم ضمن المخطط 23 رصيفاً بحرياً وآخر عملاقاً، وذلك وفقاً للطلب المستقبلي والنمو.

وقال مراد تبلغ حالياً سعة التخزين في ميناء الفجيرة ما يقارب 78 مليون برميل، حوالي 11 مليون طن والتداول يصل إلى 80 مليون طن، أما التداول في أرصفة الميناء والأرصفة الخاصة الأخرى تصل فيها سعة التخزين إلى حوالي 130 مليون طن في السنة، في حدود 910 ملايين برميل في السنة.