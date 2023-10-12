رئيس «إينوك» التنفيذي ينال جائزة طريق الحرير الجديد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أقيمت فعاليات الدورة الـ11 منتدى أسواق الطاقة في الفجيرة، والتي تسلم خلالها سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك جائزة ((طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام 2023))، وذلك لمساهمته في دعم استمرارية تدفقات الطاقة العالمية ضمن قطاع التكرير.

وسلم الجوائز الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة ميناء الفجيرة، وذلك ضمن الدورة السادسة من جوائز ((طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي للعام))، وتحتفل هذه الجوائز برواد القطاع ممن أسهموا في مسيرة تحول أسواق الطاقة عبر الطريق التجاري القديم الذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي التكريم بناءً على الإنجازات على صعيد التأثير والشراكات والتفكير الإبداعي الخلاق والرؤى المستقبلية بعيدة المدى، والاختيار يأتي من قبل لجنة دولية متخصصة.

وقال سيف الفلاسي: ((الجائزة شهادة على الجهود المستمرة لمجموعة إينوك لتلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة على الصعيدين المحلي والدولي)). وأضاف: ((الفوز بالجائزة لا يمثل إنجازاً شخصياً، بل يجسد ثمرة التعاون الحقيقي لكل فرق المجموعة التي تواصل دعمنا في تنفيذ التزاماتنا للارتقاء بقطاع الطاقة)).