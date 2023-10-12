الإمارات للفلك: موسم الوسم يبدأ في الإمارات في منتصف أكتوبر

كشفت جمعية الإمارات للفلك أنه مع منتصف شهر اكتوبر الجاري حتى منتصف ديسمبر المقبل سيدخل موسم «الوسم» أو «الوسمي» الذي يعتبر من أشهر مواسم العرب وأحمدها، حيث إن مطرها «يسم» الأرض بالنبات وأمطارها تسم الأرض بالخضرة.

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، إن عدد أيام الوسم تبلغ 52 يوماً عند أهل الأنواء فيما يعده البعض 60 يوماً تبدأ من منتصف أكتوبر وتنتهي مع منتصف ديسمبر.

وأوضح أن الوسم يكون في وقت تسميه العرب «الربيع الأول» أو «ربيع الماء والندى» وهو موسم الأمطار والرطوبة العالية مع اعتدال الأجواء الذي يسبق الشتاء وشدة البرد وهو من فصل الخريف كما تسميه العامة وامطاره تنبت العشب والكلأ والكمأة لأنه يكون في وقت تحيا به الارض وينمو به النبات تمييزاً له عن «الربيع الثاني» أو «ربيع النبات والمرعى» وهو موسم الأمطار مع اعتدال الأجواء الذي يلي الشتاء وشدة البرد وهو من فصل الربيع كما تعرفه العامة والذي تزدهر خلاله النباتات البرية والمراعي وأمطاره تنشط نمو النباتات وتطيل من عمر المراعي.

وتابع: الوسم عند أهل الأنواء ثاني منازل الخريف بعد الصفري او الصفرية التي تبدأ مع طلوع سهيل ويكون معها انسلاخ الخر تدريجيا والوسم مصطلح لفترة زمنية تضم أربعة طوالع من المنازل القمرية كل منزلة 13 يوماً وهي «العواء» أول نجوم الوسم ودخوله يوم 16 أكتوبر يليه «السماك» ودخوله 29 أكتوبر ثم «الغفر» 11 نوفمبر وأخيراً «الزبانا»، وهو آخر نجوم الوسم ودخوله يوم 24 نوفمبر وينتهي الوسم 6 ديسمبر ليبدأ الشتاء ودخول البرد وأول مربعانية الشتاء اول مواسم الشتاء وبداية اشتداد البرد.

وأشار إلى ان أهل البادية يستدلون على انقضاء الوسم ودخول مربعانية الشتاء برؤية نجم النسر الواقع وهو نجم مشهور يرى من الناحية الشمالية الشرقية عند شروقه ويستدلون على نهايتها برؤية نجم النسر الطائر وهو نجم مشهور أيضاً ويرى من الناحية الشرقية ويقولون إذا وقع النسر دخلت المربعانية وإذا طار النسر خرجت المربعانية.

وتعتبر فترة الوسم فترة جيدة لنمو النباتات والزراعة نظراً لاعتدال درجات الحرارة، إذ تتراوح عند منتصف الوسم في حدها الأعلى بين 30 إلى 34 درجة مئوية والأدنى بين 18 إلى 12 درجات مئوية كما تعتبر أمطار الوسم أكثر نفعاً للأرض إذ تقل نسبة التبخر ويعود ذلك على المخزون الجوفي للمياه وتظهر السحب الآتية من جهة الشمال قبيل الوسم وقد تهطل الأمطار التي تسبق الوسم بفترة لا تتجاوز عشرة أيام تسمى (سبق الوسم).

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