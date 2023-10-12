بنزيمة: أردت أن أكون جزءا من مشروع سعودي ضخم لكرة القدم

أكد كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أنه انضم للفريق بعدما حقق كل شيء مع فريقه السابق ريال مدريد وأرد

تحد جديد.

وانضم بنزيمة إلى الاتحاد قادماً من ريال مدريد في يونيو

الماضي في عقد يمتد حتى 2026.

وترك المهاجم الفرنسي البالغ عمره 35 عاما ناديه الإسباني بالتراضي من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد في صفقة تقدر وسائل الإعلام قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو (106.93 مليون دولار).

وقال بنزيمة في مقابلة مع منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة "أردت المجيء إلى السعودية لأكون جزءا لمشروع ضخم لكرة القدم للمساعدة في نهوض اللعبة بالسعودية هذا واحد من الأسباب التي جعلتي أتي إلى المملكة.

"كما أن السعودية دولة مسلمة ولأنهم رحبوا بي بأيدي مفتوحة وشعرت بالحب على الفور. عندما تكون في مكة تشعر بالسلام والنقاء. إنه مكان استثنائي وهناك توجد الحقيقة".

وأكد بنزيمة سعادته باللعب في الاتحاد قائلا "أشعر بالسعادة داخل وخارج الملعب وأقدر حب الناس وهذا يجعلني سعيدا وسأحاول تقديم أقصى ما بوسعي في الملعب.

"يوجد الكثير من الشغف والتاريخ الكروي هنا وأنا سعيد بمستوى اللعبة. أنا حقا متفاجئ بالمستوى في السعودية لأننا في أوروبا لا نشاهد الكثير من كرة القدم هنا".





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