«كنز الجيل» تعلن القوائم القصيرة لـ 3 فروع

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية القوائم القصيرة في فروع ((الفنون)) و((الإصدارات الشعرية)) و((المجاراة الشعرية)) لجائزة كنز الجيل في دورتها الثانية، التي تحتفي بالإبداع والمبدعين وتُكرم الشعر النبطي دراسةً وفناً وشعراً.

وضمت القائمة 15 عملاً من عدة دول شملت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والجزائر، والأردن، وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية، والكويت.

وتضمنت القائمة القصيرة لفرع ((الفنون)) خمس لوحات فنية: ((دنيا محلا وطرها)) للفنّان تفردين عبدالله من المغرب، و((الأصيل)) للفنّان خالد سباع من الجزائر، و((فيها زهت الأنوار)) للفنّان منتصر فتحي من الأردن، و((كل يوم بي تكبر غلاتك وألقاك دوم بعيني تْزين)) للفنّان محمد شلبي من الأردن، و((خيمة من حطبتين وقماش، ربت أجيال بالذهب تنقاس)) للفنّان أنس سوالم من بريطانيا.

وتتنافس في القائمة القصيرة لفرع ((الإصدارات الشعرية)) خمسة أعمال: ديوان ((وطني)) للشاعر علي الخوار من دولة الإمارات، والصادر عن دار مداد للنشر والتوزيع في سنة 2022؛ وديوان ((نبض))، للشاعر محمد المرزوقي من دولة الإمارات، والصادر عن دار كلمن للنشر في سنة 2023؛ وديوان ((وهل تعلم؟))، للشاعر د. عبدالعزيز المسلم من دولة الإمارات، والصادر عن دار كلمن للنشر في سنة 2020؛ وديوان ((سطوع القمرة))، للشاعرة سلامة الأحبابي المعروفة بـ((قمرة)) من دولة الإمارات، والصادر عن دار دائرة الثقافة بالشارقة في سنة 2018؛ وديوان ((عشق يتجدّد))، للدكتور عبدالله بلحيف النعيمي من دولة الإمارات، والصادر عن دار ملهمون في سنة 2022.

أما فرع ((المجاراة الشعرية)) فاشتملت قائمته القصيرة على قصيدة ((دنيا محلا وطرها))، للشاعر عبيد الكعبي من دولة الإمارات؛ وقصيدة ((فتنة عصرها))، للشاعر فهد الظفيري من الكويت؛ وقصيدة ((جنّة))، للشاعرة ماجدة الجراح من الأردن؛ وقصيدة ((قدوة الشعار))، للشاعر علي عسيري المشهور بـ(علي السبعان) من المملكة العربية السعودية؛ وقصيدة ((بوح الأبرار))، للشاعر عبدالله العنزي من المملكة العربية السعودية.

وقد تقرر حجب الجائزة في فرع الترجمة لهذا العام.