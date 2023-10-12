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أدّبْ ولْدِكْ لو تَزْعِل أمَّه

10/12/2023 4:00:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

المعاني:

أدِّبْ: فِعْلُ أمرٍ لتعليم الطِّفلِ الآدابَ العامَّة.

شرح المثل: أيْ يجبُ أنْ تُربِّيَ ابنَك على مكارم الأخلاق، حتى وإنْ كان بالعِقاب الذي يَنْتُجُ عنه غضَبُ الأمِّ.

مضربه: في الحثِّ على تعليم الأبناءِ وتربِيَتِهِم بحَزْم لتكوين شَخصياتِهِم، وتَرْكِ العاطفةِ بعيداً عنِ التَّربية؛ لأنَّها أحياناً تَدخُلُ في تربية الأبناءِ فتُفْسِدها.

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