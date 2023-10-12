أدّبْ ولْدِكْ لو تَزْعِل أمَّه

المعاني:

أدِّبْ: فِعْلُ أمرٍ لتعليم الطِّفلِ الآدابَ العامَّة.

شرح المثل: أيْ يجبُ أنْ تُربِّيَ ابنَك على مكارم الأخلاق، حتى وإنْ كان بالعِقاب الذي يَنْتُجُ عنه غضَبُ الأمِّ.

مضربه: في الحثِّ على تعليم الأبناءِ وتربِيَتِهِم بحَزْم لتكوين شَخصياتِهِم، وتَرْكِ العاطفةِ بعيداً عنِ التَّربية؛ لأنَّها أحياناً تَدخُلُ في تربية الأبناءِ فتُفْسِدها.