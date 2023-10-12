أدّبْ ولْدِكْ لو تَزْعِل أمَّه

(MENAFN
- Al-Bayan)
المعاني:
أدِّبْ: فِعْلُ أمرٍ لتعليم الطِّفلِ الآدابَ العامَّة.
شرح المثل: أيْ يجبُ أنْ تُربِّيَ ابنَك على مكارم الأخلاق، حتى وإنْ كان بالعِقاب الذي يَنْتُجُ عنه غضَبُ الأمِّ.
مضربه: في الحثِّ على تعليم الأبناءِ وتربِيَتِهِم بحَزْم لتكوين شَخصياتِهِم، وتَرْكِ العاطفةِ بعيداً عنِ التَّربية؛ لأنَّها أحياناً تَدخُلُ في تربية الأبناءِ فتُفْسِدها.
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