كتاب ((الأزياء والحلي الذهبية في دولة الإمارات)) الجزء الثاني، للكاتب والباحث التراثي جمعة خليفة بن ثالث الحميري، من الكتب التراثية القيمة والتي تختص بتراث وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعكس الأزياء في أي دولة من دول العالم الموروث الثقافي لهذه الدولة، وتختلف الملابس والأزياء من مجتمع لآخر باختلاف عادات الشعوب وتقاليدها، والتي أصبحت لها مكانة خاصة في التراث الشعبي لمعظم دول العالم وخصصت لها المتاحف وأصبحت محط اهتمام الباحثين في هذه الدول، حيث أجريت لها دراسات خاصة لأنواع الملابس واختلاف أشكالها وألوانها والمواد الداخلة في صناعة الأقمشة والملابس وتنوعها، وما تتميز به بين مناطق البلد الواحد حسب البيئة وطبيعة المنطقة ومناخه، وبين الدول الأخرى.

ولم يقف الأمر بالإنسان واتخاذه الملابس عند سد حاجته إلى اتقاء تقلبات الطبيعة وبردها وحرها وحاجته إلى ستر جسده، بل تعدى ذلك إلى اتخاذ وسيلة للتزين، وللفت أنظار الآخرين إليه، ثم أصبح ارتداء الملابس فناً من الفنون الراقية لها أسسها وقواعدها. فأصبح الملبس كاشفاً عن شخصية الفرد، وعنواناً له يبرز ذوقه وسماته الشخصية، ويعبر عن بيئته وثقافته.

ويضيء الكتاب على واقع الأزياء وقصصها في دولة الإمارات العربية المتحدة مبيناً أنه ليس هناك فرق كبير في الزي بين مناطق وإمارات الدولة المختلفة، ولكن هناك تميزاً نوعاً ما في طريقة اللبس ونوع القماش وأشكال بعض الملابس.

وقسم الكاتب كتابه إلى عشرة أبواب يتحدث في الباب الأول عن أنواع الأقمشة وألوانها، والباب الثاني يتحدث عن لباس المرأة، والباب الثالث لباس الرجل، ويأتي في الباب الرابع عن تفصيل الملابس، والباب الخامس عن العطور والحناء، وتطرق الكتاب في الباب السادس إلى صناعة التلي واستخداماته، وفي الباب السابع عن أنواع الحلي الذهبية ومسمياتها، ومن المواضيع التي تطرق إليها المؤلف في الباب الثامن: المهن والحرف اليدوية والتي كانت ولا زالت تسهم في قطاع الاقتصاد الوطني، ولم الحلي الذهبية تطرق إليها المؤلف في الباب الثامن: المهن والحرف اليدوية والتي كانت ولا زالت تسهم في قطاع الاقتصاد الوطني، ولم يقتصرالكاتب على هذا فحسب إنما كتب عن الأعراس في الماضي، وفي نهاية المطاف جمع الكاتب المصطلحات في الأزياء والحلي الذهبية، في الباب العاشر والأخير من الكتاب.