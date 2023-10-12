البيوت القديمة.. تفاصيل وذكريات وجماليات

تختلف بيوتنا القديمة في طابعها وطرازها المعماري، وهذا ما يُميزها عن البيوت الحديثة فقديماً استخدم البناؤون مهاراتهم وتجاربهم التي توارثوها عن آبائهم في تصميم وبناء المساكن حسب حاجة الأسرة ومستواها المعيشي، وتتنوع البيوت السكنية مثل منازل الصيف ومنازل الشتاء، وكذلك يختلف شكل البيوت حسب البيئات والأنماط السكانية في مجتمع الامارات، ويقوم بالتخطيط والإشراف على البناء (إساتيد) والواحد (أستاذ) وهو كبير البنائين ويساعده العمال في البناء، وكانت المواد المستخدمة في البناء هي الطوب واللبن والمدر والجص المحروق والمرجان الذي يقطع من قاع البحر القريب من بعض الجزر مثل جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى، ويستخدم أهل الجبال حصى الجبل في بناء منازلهم مثل (العلقي) أو (بيت القفل) و(الِّصَفة).

عند الرجوع لطبيعة مساكننا القديمة وطريقة بنائها ومرافقها فإننا سنجد بأن أهالي المدن الساحلية كانت بيوتهم تتوزع في فرجان وأحياء، والبيوت متلاصقة ومتجاورة، وتوجد بين البيوت سكيك وهي الطرقات الضيقة التي كانت مرتعاً للعب، والبيوت كانت تتوسطها (براحة) يمارس فيها الفتيوهو كبير البنائين ويساعده العمال في البناء، وكانت المواد المستخدمة في البناء هية الصغار الألعاب وأحياناً تقام فيها الأفراح.

ولقد كان نمط الحياة يختلف عن الآن حيث كان البيت الواحد يضم الأسرة الكبيرة، الأسرة الممتدة التي تتكون من الجد والأبناء والأحفاد، كما أن البيت الواحد أيضاً يضم عدة أسر وفي أغلب الأحيان كانت البيوت الكبيرة تحتوي على (طوي) أو (خريجة) ومياهه تكون مالحة.

البيت الإماراتي التقليدي في المدن الساحلية يضم الفناء الخارجي والذي يطلق عليه اسم (الحوي) في اللهجة العامية أو (الحُوش)، له بوابة رئيسية يُزين مدخلها بالنقوش والأعمدة والباب يكون كبيراً وكانت الأبواب تُجلب من الهند أو يصنعها النجارون في الورش المحلية التي كانت منتشرة في المدن، وعادة ما يتكون البيت الواحد من عِدة غرف منها ((المخزن)) وهي الغرفة الرئيسية.

يتكون بناء المخزن من الجص والحصى وكانت له فتحات عُلوية تسمى (( مصابيح (( تستخدم للتهوية ولا توجد في المخازن نوافذ وإنما كانت توجد (( القطيعة (( للاغتسال وكان يوجد أيضاً ( الكوار و الطابي ) وأدوات الخبز وبعض اللوازم الضرورية التي تُلبي حاجة ساكني البيت ، وفي ركن المخزن يوضع السرير والذي غالباً ما يُصنع من خشب السيسم، وأعلى السرير يمتد وتد أو خشبة دائرية من (( البمبو (( تسمى (غدان) يتم وضع المطارح ولوازم النوم عليها. ومن مرافق البيت أيضاً ( البِخَّار ) وهو مخزن التمور حيث توضع فيه حاجيات ولوازم البيت من الأرز والسكر والبهارات وغيرها .

إن التصميم المعماري للبيت الإماراتي القديم جعل منه مسكناً مريحاً رغم بساطة مواد البناء ومكوناتها وتواضعها في ذلك الوقت، ذلك بما يوفره من مساحات وتهوية تتلاءم مع طبيعة المنطقة ومناخها، كما كان يعبّر تصميم كل بيت عن هوية صاحبه وفكره وميوله وبيئته التراثية العريقة.

المرجع: كتاب ملامح الموروث التاريخي في الإمارات – د. عبدالله علي الطابور