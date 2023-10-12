طوي فاطمة.. بئر عذبة ومزارع وحياة عامرة بالعطاء

عند زيارتك منطقة طوي فاطمة التابعة للمدام في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، تأسرك منذ الوهلة الأولى بجمال طبيعتها، وتجعلك مأخوذاً بحاضرها الباهي الذي يزينه التطور العمراني التليد والعريق، حيث استوطنها وعاش فيها البدو قديماً، وأقاموا حياة عامرة بالمحبة والتعاون والعطاء المتواصل، وتشتهر المنطقة بكثرة أشجار السدر والسمر والغاف، وغيرها من النباتات والأعشاب الصحراوية التي استفاد منها الناس في المرعى والتداوي بالطب البديل، كما تتميز بالماء العذب النقي، وكثرة مزارع الخضراوات والفواكه المثمرة، التي تجود على أصحابها بالخير الوفير. وفي العودة للماضي حدثنا عبيد سويدان المتفيج الكتبي، عن تاريخ وحاضر هذه البقعة الغنية بالمزارع والأشجار.

الموقع

ويقول عن موقع منطقة طوي فاطمة، تقع جنوب شرقي منطقة المدام، وهي من الطواية القديمة، ويحدها من الشرق سيح الروضة وشعاب القصد، ومن الشمال الخوالد، ومن الجنوب الثقيبة، وطوي الحصن من الغرب، وهي امتداد لسيح الغريف، الذي اشتهر منذ القدم بخصوبة أرضه وانتشار المراعي الطبيعية فيه، وقد عرف هذا السيح تاريخياً بأنه الموطن الأصلي للإبل المحلية، وتتربع هذه المنطقة وسط كثبان رملية تشكل عقداً فريداً، تمتاز بعراقة أرضها وأصالتها ومحبة أهلها الطيبين، الذين عاشوا زمناً طويلاً في خدمة بعضهم بعضاً، متحابين ومتماسكين بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة التي توارثوها جيلاً بعد جيل وحافظوا عليها.

التسمية

عن تسمية هذه المنطقة بهذا الاسم يقول عبيد سويدان المتفيج الكتبي: سميت هذه الم نطقة بهذا الاسم نسبة لبئر تسمى طوي فاطمة، وهو على اسم جدتي فاطمة بنت محمد المتفيج الكتبي رحمها الله، التي وجهت بحفرها وبنائها في أربعينيات القرن الماضي، ففي تلك الفترة كانت المنطقة سهلاً رملياً، وبفطنتها وذكائها ومعرفتها الجيدة بتضاريس المنطقة وأماكن المياه، وجهت أبناءها بالحفر فيه، ولم يستغرق الحفر إلا أمتاراً قليلة حتى تدفقت ينابيع المياه الصافية العذبة، فقاموا بعدها بطي البئر بأغصان الشجر والحصى والصخور التي جلبوها على ظهور الإبل من جبل الروضة المجاور للمنطقة.

ويضيف: أنفقت فاطمة على العملية برمتها بسخاء من مالها الخاص. وكما هو معروف فقد جرت العادة قديماً تسمية الآبار باسم من حفرها أو أمر ووجه بحفرها، أو بصفة مائها، أو باسم عائلة أو قبيلة، أو المنطقة التي حفرت بها.

البيوت قديماً

وعن البيوت في الماضي حدثنا سويدان المتفيج الكتبي: كان عدد البيوت المنتشرة حول منطقة طوي فاطمة قديماً قليلاً جداً، وتم بناؤها من سعف النخيل والشعر، وكان عدد سكان القرية في الماضي لا يتجاوز عشرين فرداً تربطهم علاقات النسب، ويتعاونون في ما بينهم في السراء والضراء، إذ كانت المنازل متناثرة وسط الرمال، وكل بيت بجانبه حظائر للإبل والماشية.

وتابع: في مواسم الصيف والجفاف كانت المنطقة تستقبل العديد من أهالي المناطق الأخرى، الذين يتوافدون إليها لتوافر المياه طيلة العام إلى جانب كثرة مزارع النخيل والخضراوات والفواكه، وقد كانت المنطقة ملأى بأشجار الغاف والسمر والسدر، وفي مواسم هطول الأمطار والربيع يكثر فيها أيضاً طلوع الفقع والحميض والجعدة والزعتر البري وغيرها من الأعشاب والنباتات، التي كانت تستخدم في علاج الكثير من الأمراض.

وقد ظلوا يقطنون في هذه المنازل القديمة والتقليدية حتى مطلع السبعينيات من القرن الماضي وبعد قيام دولة الاتحاد، وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببناء منازل من الطابوق والأسمنت، وتم إيصال الكهرباء بوساطة محولات تعمل بالديزل على نفقته، وبعد فترة لاحقة وجه سموه ببناء الفلل والمنازل الكبيرة لأهالي المنطقة، وتم تزويدها الخدمات كافة، واليوم تضم طوي فاطمة نحو 20 بيتاً وتسكنها عائلة المتفيج من قبيلة الكتبي.

الحياة في الماضي

ويؤكد عبيد المتفيج الكتبي، أن الحياة كانت في الماضي بالمنطقة بسيطة وقاسية، واعتمد أهلها بصورة أساسية على تربية الإبل وزراعة أشجار النخيل وبعض الخضراوات والفواكه، إضافة إلى التجارة التي كانت بسيطة والسلع والبصائر فيها قليلة وتعد على أصابع اليد، فالكل كان يهتم بالعمل والسعي لتحصيل قوت يومه برعي الأغنام والإبل وجمع الحطب وجني التمر.

وبعضهم كان يتجه إلى قنص الحيوانات والطيور البرية، التي كانت تكثر بالمنطقة والمناطق المجاورة، وأضاف: إن حرفة القنص كانت في الماضي حرفة سائدة ومارسها الكثير من الأهالي، كما كانت المرأة تشكل عنصراً أساسياً داخل وخارج البيت، وكانت تقوم بتأدية الكثير من المهام والأعمال وتقف كتفاً بكتف وتساعد شقيقها الرجل على تدبير شؤون الحياة.

اهتمام ورعاية

وقال عبيد سويدان الكتبي، بقيت المعيشة في الماضي صعبة والظروف قاسية، ومصادر الرزق محدودة، حتى الإعلان عن قيام دولة الاتحاد، إذ تغير نمط الحياة رويداً رويداً إلى الأفضل، وتعددت مصادر الرزق وعم الخير الأرجاء كافة، وخاصة في ظل اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالمنطقة وحرص سموه على تطويرها من مختلف الجوانب، إذ توافرت الوظائف لأبنائها وعم الخير والرفاهية.

والبداية كانت بمشروعات الإسكان التي شيدت عبرها منازل عصرية وحديثة لكل أهل المنطقة، إلى جانب رصف الطرق التي ربطت المنطقة بالمناطق المجاورة وسهلت حركة سكانها كما تم تشييد المدارس والحضانات لأبنائها.

وتوافرت المراكز الصحية والمستشفيات والمراكز الثقافية والأندية الرياضية وفروع الدوائر الحكومية التي وفرت الخدمات والاحتياجات كافة التي يحتاجها المواطنوعم الخير والرفاهية. والبداية كانت بمشروعات الإسكان التي شيدت عبرها منازل عصرية وحديثة لكل أهل المنطقة، إلى جانب.

واجهة سياحية

وأشار عبيد المتفيج إلى أن منطقة طوي فاطمة تزخر بمناظر طبيعية ساحرة، وأجواء معتدلة ولا سيما في فصل الشتاء ما جعلها وجهة مثالية للسياح والزوار من داخل وخارج الدولة الراغبين في الاستمتاع بأجوائها الخلابة، حيث يقضون أمتع الأوقات في أحضان الطبيعة الرملية وخاصةً في مواسم هطول الأمطار فتجعل من الكثبان الرملية الذهبية في المنطقة رقعة خضراء منبسطة تفوح منها رائحة الشذا والياسمين، ما يجعل الزائر يشعر بالحيوية والنشاط وصفاء الروح، كما يستكشفون الصحراء التي تحتضن مختلف أنواع النباتات والكائنات الصحراوية، ويمارسون العديد من الهوايات والرياضات الصحراوية.