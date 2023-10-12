«كسر الحدود 2» يستكشف تاريخ علم اللغة

كشف غاليري فيريتي عن تفصيلات معرض ((كسر الحدود 2)) الذي ينظمه بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، ويندرج المعرض ضمن مظلة الدورة الأولى من ((بينالي دبي للخط)) التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.

ويهدف معرض ((كسر الحدود 2)) عبر تشكيلة أعمال فنية أبدعها خمسة فنانين من أنحاء العالم، إلى استكشاف تاريخ علم اللغة، بدءاً من أصولها في العصور البدائية وحتى وقتنا الحالي، إلى جانب عرض تطور تاريخ اللغة الغني وتأثيراته في رؤى الفن المعاصر.

تحديث

ويتضمن المعرض أعمال الفنان المصري ضياء علام التي تُظهر إنجازه في تحديث فن الخط العربي الكلاسيكي عبر دمج تقنياته القديمة والحديثة، ويسعى علام عبر ذلك إلى إقامة جسر بين الماضي والمستقبل، وتعزيز التقدير والفهم متعدد الثقافات، بينما يحاول الفنان البريطاني جوش راول عبر عمله ((لوحة اللغة)) استكشاف اللغة وتطبيقاتها المعاصرة، كما يعيد تشكيل المعلومات في ظل سيطرة الرقمنة والتكنولوجيا، إذ تعد كل لوحة في هذه السلسلة نظام ترميز خاصاً يمثل نصوصاً من مصادر ولغات متنوعة، كما تتناول أعمال راول في المعرض هندسة الأشكال التي تشكل فرعاً قديماً من الرياضيات.

في حين تُظهر أعمال الفنان الأذربيجاني كيخان سلاخوف التقدير للهندسة، عبر تفرغه لأكثر من 10,000 ساعة بهدف استكشاف عالم الهندسة، إدراكاً منه أهمية وضرورة فهم عمارة الكون عبر مبادئ الهندسة، وعبر أعماله يعبر سلاخوف عن امتنانه للمسلمين على ابتكارهم العديد من الزخارف الهندسية العميقة التي تعبر في مضمونها عن الكثير من المعاني، وعبر قيامه بتحليل الزخارف الشرقية، عمل سلاخوف على جمع هذه المعرفة ووضعها ضمن ممارسته الفنية تعبيراً عن امتنانه لأسلافه.

وتتجلى رحلة سلاخوف الفنية في لوحات مستلهمة من أسماء الله الحسنى التي جمعها بشكل فني في تسع لوحات، فضلاً عن تركيزه على الكعبة التي تستحوذ على مكانة خاصة في عمله الفني، كونها تشكل مصدراً للتشابكات الهندسية كافة وترمز إلى المكان الذي يجمع المسلمين لأداء فريضة الحج وفي الوقت نفسه يتأملون أسماء الله الحسنى.

نصوص

أما الفنانة السورية من أصول فلسطينية سوسن البحر، فتسلط الضوء في عملها ((الرحيل هو المنزل)) على النصوص والسرد الشخصي، واستلهمت عملها من صفحات مذكرات جدها الراحل، وفيها يصف مدينته يافا وبلده فلسطين الذي نزح منه في سنة 1948، وتظهر هذه الأعمال ذكرياته ومقارنة لحظة رحيله بحياتها الشخصية. وتقوم سوسن عبر عملها بتأطير لحظات متجزئة من ذكريات جديها، ما يمنح كلماته صوتاً جديداً.

هذا التثبيت يتفاعل مع استكشاف اللغة وتأثيرها في التاريخ والعلاقات الشخصية، بطريقة مماثلة لكيفية تطور اللغة على مر الزمن، إذ تعيد سوسن البحر عبر عملها ((الرحيل هو المنزل)) تكوين فصل غير منتهٍ، مستحضرة فيه ماضياً لا يزال حاضراً في ذاكرتها، كما تصور عبره قدرة اللغة على تجاوز الزمن، وهو ما يتناغم مع طبيعة المعرض واحتفائه بتاريخ اللغة وتطوره. وفي المقابل، تتجلى في أعمال الفنانة المصرية يسرى وهبة تجربة دمج مذهلة بين الخط العربي والعلم.