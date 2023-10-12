«خلف الكواليس» في دور السينما المحلية 24 الجاري

تنطلق عروض الفيلم الإماراتي ((خلف الكواليس))، للكاتبة والشاعرة الإماراتية شهناز البستكي، ومن إخراج قيس داحول، في دور السينما المحلية والعربية في 24 الشهر الجاري في ريل سينما، ثم في فوكس سينما في الـ26 منه، وكذلك في ((مول الإمارات)) و((فيستفيال سيتي دبي)) وفي ((ياس مول)) بأبوظبي و((الزاهية مول)) في الشارقة.

وتالياً تنطلق عروض الفيلم، الذي يستلهم رؤاه من ديوانيّ ((إثراء الذات)) و((ابق إنساناً)) للكاتبة شهناز البستكي، في دور السينما المصرية والسعودية مطلع نوفمبر المقبل.

تم الإعلان عن ذلك، أمس، خلال فعالية موسعة تضمنت مؤتمراً صحافياً في ((ريل سينما)) بدبي مول، تحدثت فيه، إلى جانب الكاتبة شهناز البستكي، بطلة العمل نسمة قزامل والممثل محمد غباشي ومسؤول الإنتاج أحمد رزق. وقد أعقب المؤتمر، العرض الافتتاحي الأول للفيلم، في ريل سينما.

وقالت شهناز في حديثها بالمؤتمر: لقد أردتُ هذا الفيلم، جاذباً وبناءً ثرياً بمحتواه يعزز السلام والقيم والإنسانية، ومن الضرورة أن تكون هناك استراتيجيات واتجاهات مكثفة لصناعة أفلام ثرية وازنة بمضمونها وتعكس القضايا الاجتماعية المحورية. وأضافت: لا بد أن تضاف في هذه الفئة عناصر أساسية تخدم محتوى الفيلم، منها المعرفة وترسيخ القيم والمبادئ وتعزيز القيم الإنسانية ومعالجة القضايا الاجتماعية والمساهمة في رفع المستوى الحضاري للشعوب، لتشكل بالنهاية، وبدعم وسائل التكنولوجيا الحديثة وأساليب التشويق والفن، مزيجاً متناغماً ثميناً يلعب دوراً محورياً في التغيير الكياني للإنسان وينقل الفرد إلى مستوى حضاري جديد.

وتابعت شهناز البستكي: إن كتابتي وإنتاجي لفيلم ((خلف الكواليس))، انطلقت من تلك الرؤية، إذ حاولت أن أبحث في محتواه عن مسار مختلف وأشكل وأبني في معماره مزيجاً من الفن بمضامينه الغنية، خصوصاً أنني سكبت هذه الرؤى بطريقة متناغمة ضمن حبكة وتفاصيل تدور حول قصة رومانسية واجتماعية، مليئة بالأحداث والمفاجآت وتحتوي أيضاً على أزاهير الأدب والشعر.

تقنيات متطورة

وتحدث المشاركون في الفيلم، خلال المؤتمر، عن أحداثه ومشاهده التي صوّرت، بمجملها، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتين إلى التقنيات الإخراجية العالية التي استخدمت في الفيلم.

جدير بالذكر أن الفيلم من بطولة: نسمة قزامل، محمد غباشي، علي طيفور، آية حلمي، أحمد خالد، أحمد يوسف، محمد المنصوري، عماد جرجس، حسين محمد، إيمان الكتبي، رونيدا حدانة، سيدرا الزول، سعيد عبدو، جميلة المغربي، خليفة المطروشي، والمخرجة المنفذة ظلال جابي، أما مدير التصوير فهو عبدالمنعم الإبراهيمي، ومن إنتاج أحمد رزق، ومهندس الصوت موسى العيناوي، والموسيقى معتز أبوحمدان.