«إبداعات هجينة» تمزج مفردات الثقافة والتكنولوجيا

يهدف معرض ((إبداعات هجينة)) الذي يضم 54 عملاً فنياً إلى تثقيف المشاهد حول كيفية إنشاء الأعمال الفنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي؛ وتعزيز فهم العملية واستعراض الإمكانيات اللانهائية التي يمكن تحقيقها عند دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسة الإبداعية للفرد، وذلك بالتزامن مع فعاليات ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي الذي ينعقد خلال الفترة ما بين 14-11 أكتوبر 2023.

يسلط المعرض في النفق الرابط بين أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، الضوء على التناغم ما بين الإبداع الإنساني وقدرات الآلة، وسيقدم رؤى وأفكاراً فريدة حول ماهية الفن الذي يمكن تقديمه بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تشكل هذه الأعمال الفنية الفريدة مصدر إلهام كبيراً للفنانين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي، كما أن الكثير من هذه الأعمال مستوحى من الثقافة والجغرافية الإماراتية والعربية.

وبلغ عدد المشاركين في المعرض 13 فناناً محترفاً استخدموا الذكاء الاصطناعي المتخصص لصقل أعمال فنية موجودة أو نصوص تعبيرية أو صور موجودة أصلاً (مثل الصور والسكتشات والتصاميم التخيلية) وتقديم النسخ النهائية لأعمالهم الفنية.

توليد الصور

الجدير بالذكر أن الفنانين المشاركين استخدموا برنامجي ((ميدجورني)) و((أدوبي فوتوشوب لتوليد المحتوى التعبوي)) المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، حيث تبدأ العملية بإلقاء أوامر توليد الصور بالذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعة متنوعة من الموارد مثل أعمال فنية موجودة أصلاً، أو كتابة وصفية للصورة، أو صورة (مثل صورة فوتوغرافية، أو رسم أولي، أو تكوين صوري ثلاثي الأبعاد)، ومن ثمّ يمضي كل فنان عدة أسابيع في تحسين مخرجات هذه الصور عبر إلقاء المزيد من المزج وإلقاء الأوامر، ويستمر الموضوع بالتكرار حتى الوصول إلى النتيجة النهائية للعمل المطلوب.

وحول دمج التقنيات التكنولوجية بمشروعات الفنون البصرية تقول ليسا باليتشغار نائب مدير مركز تشكيل: يسعى معرض ((إبداعات هجينة)) إلى تسليط الضوء ليس فقط على العمل الفني النهائي، ولكن على الخطوات التي تقف وراء مفهوم الفن المعاصر من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. تتيح الأساليب والأدوات المستخدمة في هذا المجال المتجدد دائماً لرواد الفنون البصرية تسريع عجلة رحلتهم الإبداعية، ودمج مستويات جديدة في أعمالهم، والانطلاق في رحاب تجارب جديدة غير مستكشفة بعد.

وأضافت ليسا: تشمل قائمة الفنانين البارزين المشاركين في المعرض كلاً من الشيخة لطيفة بنت مكتوم، مؤسس مركز تشكيل، خالد الأستاد وعبدالله الملا وموسى الرئيسي وحمد الشامسي والتوأم دميثان وغانم مبارك وهدى العيثان وجواد بن قطب وجيو جو ومعمر جابر.

سيشارك كل من الفنانين بأعماله رؤيته الخاصة والمبدعة لكيفية دمج الفن التقليدي مع الابتكار، والتي تجعل من الذكاء الاصطناعي الأرضية الأساسية للإرث الفني لكل منهم.

إبداع إنساني

وحول مشاركتها في المعرض تقول الفنانة التصميم ثلاثي الأبعاد هدى العيثان: لقد كان استخدام الذكاء الاصطناعي في عملي الفني رحلة رائعة وممتعة، إذ إن الدمج بين الإبداع الإنساني وقدرات الآلة أدى إلى إنتاج أشكال متنوعة وغير مسبوقة من التعبير.

وأشار الفنان خالد الأستاد: إنني أحرص دائماً، بصفتي فناناً إماراتياً، على الجمع بين تراثي الوطني وهذه الأرضية الفنية المستقبلية، التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، والتوفيق ما بين التقاليد والابتكار. يقدم الذكاء الاصطناعي مستقبلاً واعداً يمكن فيه دمج الثقافة بالتكنولوجيا بسهولة ويسر.

وأكد الفنان حمد الشامسي: أدوات الفن التي توظف الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع، وهي نبع لا ينضب من الإلهام، وتساعدني في إذكاء جذوة الإبداع لدي.

وأوضحت الفنانتان التوأم علياء وميثاء دميثان، الثنائي الفني والتصميمي: لقد استخدمنا في هذه السلسلة الفنية الذكاء الاصطناعي لإكمال لوحة موجودة مسبقاً، ولقد وفر الذكاء الاصطناعي لنا أداة تساعدنا على إعادة تصور النتائج وبخيارات غير محدودة.