2033 ناشراً في «الشارقة للكتاب 42» تحت شعار «نتحدث كتباً»

كشفت هيئة الشارقة للكتاب عن أن الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب سجّلت أكبر حضور عالمي للدول المشاركة في فعالياته منذ انطلاقه في العام 1981، حيث يستضيف 108 دول عربية وأجنبية يمثلها 2033 ناشراً وعارضاً، يقدمون - خلال الفترة من 1 وحتى 12 نوفمبر المقبل - 1.5 مليون عنوان، في الوقت الذي يجمع 600 مؤلف يوقعون كتبهم الجديدة، كما تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة.

ويحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يرفع هذا العام شعار ((نتحدث كتباً))، بكوريا الجنوبية ضيف شرف دورته الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في مقر هيئة الشارقة للكتاب، وتحدث خلاله أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، ومون بيونج جون، قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية، وسالم الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وخولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في الهيئة، بحضور محمد العميمي، نائب رئيس شراكات الأعمال ودعم العملاء في شركة اتصالات من ((e&)).

إضافات نوعية

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد أحمد بن ركاض العامري أن إمارة الشارقة باتت تمثل مركز لقاء الشرق مع الغرب، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي آمن بأهمية المعرفة والكتاب في بناء الأمم والحضارات، مشيراً إلى أن الإمارة نجحت في تسهيل وصول الكتاب إلى القُراء في كل مكان، ولم تكتفِ بأن تكون مركزاً لصنّاع الكتاب في المنطقة، وإنما باتت تتطلع لتصبح ((طريق الحرير)) لناشري العالم.

وأضاف العامري: ((تكللت جهود الإمارة، من خلال توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بإضافات نوعية وعالمية، حيث قادت مسيرة كبيرة للنهوض بصناعة النشر في الشارقة والإمارات والعالم)).

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، تقدم مون بيونغ جون، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشكر لهيئة الشارقة للكتاب على الجهود التي بذلتها لاستضافة أكثر من 20 كاتباً وروائياً وشاعراً وخطاطاً كورياً في إمارة الشارقة.

بدورها قالت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: ((يمثل اختيار المعرض لشعاره هذا العام ((نتحدث كتباً)) تجسيداً لرؤيته الشاملة لصناعة الكتاب والثقافة، حيث لم يعد مجرد حدث لبيع وشراء الكتب، بل أصبح مركزاً عالمياً لتبادل الأفكار والخبرات والمعرفة)).

مشاركون

ويشارك هذا العام في المعرض 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، فيما يستضيف نخبة من كبار الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين، بينهم حاصلون على جائزة نوبل للآداب، وجوائز عربية وعالمية رفيعة المستوى.

ومن أبرز الأسماء الأجنبية المشاركة في المعرض هذا العام الكاتب الكندي مالكولم جلادويل، والممثلة الهندية كارينا كابور، مؤلفة كتاب ((دليل كارينا كابور للحمل))، وتوماس إريكسون، والكاتب والروائي البريطاني الباكستاني محسن حامد، وول سوينكا، وفاتسلاف سميل، ورائدة الفضاء الأمريكية سونيتا ويليامز، وسوامي بورناتشيتانيا، والكاتبة الهندية مونيكا هالان.

وتتميز الدورة الجديدة بمعرض تاريخي يقام لأول مرة، بالتعاون مع جامعة كويمبرا، يضم 60 قطعة من مقتنيات أثرية، من بينها مخطوطات وكتب نادرة وخرائط وأدوات بحرية وقطع فنية، في مبادرة تعكس عمق الروابط بين جامعة كويمبرا البرتغالية والحراك الثقافي في الشارقة.

ويستضيف المعرض في هذا العام الدورة الثانية من ((مهرجان الإثارة والتشويق)) في الفترة من 8 وحتى 10 نوفمبر، حيث يجمع المهرجان جمهور المعرض وزواره مع نخبة من الكتّاب المتخصصين في أدب التشويق والجريمة.

وينظم المعرض 900 ورشة عمل يقدمها أكثر من 31 ضيفاً من 12 دولة، إلى جانب أكثر من 130 عرضاً فنياً. وتنطلق في الجناح الكوري سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية تحت شعار ((خيال بلا حدود))، وتتضمن 15 برنامجاً ثقافياً و7 جلسات حوارية، كما ينظم ضيف الشرف 5 عروض موسيقية لنخبة من الفنانين الكوريين، ويستضيف ركن الطهي 3 من أشهر الطهاة الكوريين، إلى جانب عدد من العروض الترفيهية والبرامج المخصصة للأطفال.

300 كاتب

وكما في كل عام، يستضيف ركن التواقيع في المعرض أكثر من 300 كاتب من مختلف الجنسيات والتخصصات، يوقعون جديد إصداراتهم. وعلى صعيد البرامج المهنية المرافقة للمعرض، فستشهد الدورة تنظيم دورة تدريبية للناشرين

في 28 أكتوبر، بالتعاون مع جامعة نيويورك. بينما يستضيف المعرض ((مؤتمر الناشرين)) في دورته الـ13، على مدى 3 أيام من 29 وحتى 31 أكتوبر الجاري. ويشهد المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة الشارقة لحقوق النشر.

وفي ذات السياق، يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب الدورة العاشرة من ((مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات))، بمشاركة أكثر من 400 متخصص وممثل لأمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة، ونحو 30 دولة أخرى.