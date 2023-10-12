برعاية خالد بن محمد.. «مهرجان أبوظبي للشعر» ينطلق اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات وأمسيات ((مهرجان أبوظبي للشعر))، اليوم، وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري تحت شعار ((الشعر يلهمنا)).

تنظم المهرجان لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)) بالتعاون مع نادي تراث الإمارات وبمشاركة أكثر من 1000 شاعر وشاعرة وكوكبة من المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بمجال الشعر من دول عربية وغير عربية.

ويأتي ((مهرجان أبوظبي للشعر)) تماشياً مع استراتيجية إمارة أبوظبي الثقافية في تحقيق استدامة التراث وترسيخ مكانة الشعر النبطي والفصيح، وتأكيداً على أهمية إثراء المشهد الثقافي العربي وحفظ وصون التراث الثقافي واستدامة واستشراف الشعر العربي العريق، بالإضافة إلى دور الإمارة في دعم الحركة الثقافية والتراثية، وتعزيز مكانتها حاضنة للشعر والشعراء والمواهب وداعمة للمحتوى الإبداعي للمساهمة في تنمية الذائقة الأدبية والارتقاء بالوعي الثقافي والفكري في العالم العربي وإثراء المشهد الثقافي العربي.

ويهدف المهرجان إلى دعم الفكر والثقافة وتعزيز أهمية الشعر العربي والوعي بالموروث الأدبي الشعبي وترسيخ مكانة الشعر النبطي والفصيح وخلق فرصة التفاعل المباشر بين الشعراء والجمهور المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بمجال الشعر، في منصة رائدة للشعراء العرب ومتذوقي الشعر في أجواء حماسية بين الشعراء لإبراز مواهبهم وأجمل إبداعاتهم الشعرية وسبل تشجيع الأجيال الجديدة على تنمية مواهبهم الشعرية.

ويحتضن المهرجان ((مؤتمر أبوظبي للشعر)) الذي يمتد من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري يقدم خلال جلساته دراسات نقدية وأكاديمية وأنماط المشهد الشعري ويسلط الضوء على أبرز الشعراء ومنجزاتهم والبيئة الإماراتية في الشعر ودور البرامج الموازية التي ارتقت بمسيرة الشعر العربي عبر بوابة أبوظبي ليسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمختصين في مجال الشعر بشقيه الفصيح والنبطي، والتعريف بدور أبوظبي في رفد مسيرة الشعر العربي والكشف عن جماليات الشعر.

كما يتضمن مهرجان أبوظبي للشعر عدداً من الأجنحة والمنصات منها منصة ((درب الشعر)) التي تشكل أيقونة المهرجان ويستعرض من خلالها مراحل تطور الشعر العربي عبر العصور إلى جانب فعاليات مسرح تجارب الأداء لشاعر المليون، وندوات ثقافية متخصصة وأمسيات شعرية بمشاركة عدد من الدول العربية، علاوة على قرية خاصة للطفل وعرض دواوين شعرية وإصدارات أدبية متخصصة، مع احتضانه ركناً خاصاً بتوقيع الشعراء والأدباء والمثقفين كتبهم وإصداراتهم الجديدة ليشرع هذا الحدث العربي الكبير الباب واسعاً أمام الشعراء ليصدحوا بقصائدهم وأشعارهم من قلب إمارة أبوظبي، أيقونة الشعر.