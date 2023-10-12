«الأبيض» يلتقي الكويت تحضيراً لتصفيات كأسي آسيا والعالم

يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وضيفه المنتخب الكويتي في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، في تجربة ودية أولى يخوضها ((الأبيض)) خلال تجمعه الحالي المقام في دبي، وتقام المباراة ضمن برنامج إعداد المنتخبين للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق منافساتها 16 نوفمبر المقبل، إذ يلتقي ((الأزرق)) الكويتي مع ضيفه المنتخب الهندي، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم أيضاً، منتخب قطر، والفائز في مباراة منتخبي أفغانستان ومنغوليا، بينما يبدأ ((الأبيض)) مشواره في المجموعة الثامنة 21 من الشهر نفسه، بالحلول ضيفاً على المنتخب البحريني، وتضم المجموعة أيضاً، الفائز من مباراتي اليمن مع سريلانكا، ونيبال مع لاوس.

تاريخ كبير

يتطلع المنتخبان الإماراتي والكويتي، من خلال مواجهة الليلة، إلى الاطمئنان على الحالة البدنية والفنية للاعبين، خصوصاً منتخبنا الوطني، والذي دشن تدريباته مساء الاثنين الماضي، في الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، وذلك بعد نهاية مواجهات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وتسود معنويات عالية بين اللاعبين الذين تمت دعوتهم للمعسكر الحالي، وهو الثالث بعد معسكري النمسا وكرواتيا، خلال أيام ((الفيفا))، والتي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم، لخوض مباريات دولية ودية ورسمية للمنتخبات الوطنية، ومن المقرر ختامه الثلاثاء المقبل، بمواجهة منتخب لبنان ودياً، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

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