«تحدي دبي للدراجات الهوائية» 12 نوفمبر

يعود ((تحدي دبي للدراجات الهوائية))، أكبر حدث لهواة ومحترفي رياضة ركوب الدراجات الهوائية على مستوى المدينة، برعاية مجموعة ((دي بي ورلد))، في دورته الرابعة، وهو إحدى أبرز فعاليات ((تحدي دبي للياقة))، وذلك بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة من جميع الأعمار والخبرات والقدرات والذين سيخوضون تجربة مميزة 12 نوفمبر المقبل عندما يتجولون بين أبرز وأشهر معالم دبي، في هذا الحدث المجتمعي الأكثر تميزاً لركوب الدراجات الهوائية فيها، والذي يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وكذلك أكثر مدن العالم نشاطاً.

التزام

ويُعد تحدي دبي للدراجات الهوائية من أبرز الأحداث المفضلة وأكثرها تميزاً ضمن فعاليات ((تحدي دبي للياقة)) الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في العام 2017 كمبادرة هدفها تحويل دبي إلى واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. وقد شهدت دورة العام الماضي من التحدي الدراجات الهوائية مشاركة 34,897 درّاجاً كجزء من التزامهم ضمن ((تحدي دبي للياقة)) بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً متتالياً.

وخلال التحدي، سيتحول شارع الشيخ زايد، الذي يعد أحد أهم الطرق الرئيسة في دبي، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى مسار ضخم مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، ما يتيح للعائلات والدراجين من الهواة والمحترفين، بغض النظر عن خبرتهم في ركوب الدراجات أو مستوى لياقتهم البدنية، فرصة استثنائية لاستكشاف مجموعة من أبرز معالم المدينة.

وسيوفر التحدي مسارين مناسبين لجميع المستويات، إذ سيكون مسار شارع الشيخ زايد مثالياً للدراجين الأكثر خبرة، بطول 12 كيلومتراً.

مكانة

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((أصبح تحدي دبي لركوب الدراجات برعاية ((دي بي ورلد)) حدثاً أساسياً ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، وسيتمكن الدرّاجون من الإمارات ومن جميع أنحاء العالم من المشاركة والمساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في مجتمع أكثر لياقة وصحة وسعادة، وترسيخ مكانة إمارة دبي كالمدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة)).

حدث

بدوره، قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: ((يعتبر تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية ((دي بي ورلد)) من أكثر الفعاليات الجماهيرية في تحدي دبي للياقة سنوياً، كما يُتيح للمشاركين فرصة استكشاف أبرز معالم المدينة، لقد خطت دبي خطوات واسعة على مدى السنوات الماضية، في توسيع مضامير ومسارات الدراجات الهوائية، مما جعلها المكان الأكثر ملاءمة لهذه الرياضة الممتعة، ونتطلع إلى تنظيم نسخة أكبر من تحدي دبي للدراجات الهوائية بمشاركة أوسع لنؤكد على التزامنا الراسخ ببناء بمستقبل أكثر صحة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم)).

تجربة استثنائية

وقال داني فان أوتيرديك، رئيس الاتصالات، قسم الاتصال المؤسسي لمجموعة ((دي بي ورلد)): ((يسرنا في مجموعة ((دي بي ورلد)) أن نكون الجهة الراعية لتحدي دبي للدراجات الهوائية مرّة أخرى، مع كون هذه المبادرة الاستثنائية جزءاً رئيسياً من تحدي دبي للياقة، وهي تتيح للجمهور خوض تجارب مميزة، تتمثل في قيادة دراجاتهم على طول شارع الشيخ زايد الشهير. وتفخر مجموعة ((دي بي ورلد)) بمساهمتها المستمرة في دعم هذه الفعالية المجتمعية الاستثنائية والمؤثرة)).

تجدر الإشارة إلى أن تحدي دبي للدراجات الهوائية تنظّمه دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، وعيادات أفيف من دي بي ورلد، بلو، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وإعمار، بالإضافة إلى الشركاء الرسميين: سن أند ساند سبورتس، ودبي الجنوب، وطيران الإمارات، وماي دبي، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN؛ والشركاء الحكوميون: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وشرطة دبي.

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