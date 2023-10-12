أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي جران فوندو 18 نوفمبر المقبل، وذلك عبر مسار يمتد على طول 154 كم يبدأ من الباهية بأبوظبي وينتهي في مسار العين للدراجات الهوائية.

ويبلغ مجموع جوائز السباق 2 مليون درهم، حيث يتنافس المشاركون في السباق للفوز فيها عبر مختلف فئات السباق الذي سيبث مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية. ويعد سباق بايك أبوظبي جران فوندو أحد أبرز الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، والذي يعزز جهود إمارة أبوظبي الرامية إلى تنظيم فعاليات عالمية المستوى في رياضة الدراجات، كما يسلط الضوء على أهمية رياضة الدراجات ودورها في تحسين صحة المجتمع.

انطلاقة

وينطلق السباق من الباهية، ثم يشق الدراجون طريقهم إلى شارع E16 نحو سويحان. وعند وصولهم إلى سويحان، يلتف الدراجون يساراً إلى شارع E20 عبر الكثبان الرملية نحو ناهل، ومن ثم يميناً إلى شارع E95 وصولاً إلى منطقة البدع. ويبدأ الدراجون عندها مرحلة مدينة العين قبل الوصول إلى خط النهاية في مسار العين للدراجات الهوائية.

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