أبوظبي تستضيف «عربية السباحة» 27 الجاري

تستضيف أبوظبي النسخة الثانية من منافسات البطولة العربية للسباحة لفئة العمومي (ذكور– إناث) والتي ينظمها اتحاد الإمارات للسباحة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة 27 - 30 الجاري، في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي. وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة عبدالله الوهيبي، للوقوف على استعدادات الاستضافة.

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