أبوظبي تستضيف «عربية السباحة» 27 الجاري

أبوظبي تستضيف «عربية السباحة» 27 الجاري
التاريخ
10/12/2023 4:00:50 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تستضيف أبوظبي النسخة الثانية من منافسات البطولة العربية للسباحة لفئة العمومي (ذكور– إناث) والتي ينظمها اتحاد الإمارات للسباحة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة 27 - 30 الجاري، في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي. وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة عبدالله الوهيبي، للوقوف على استعدادات الاستضافة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN12102023000110011019ID1107230142
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.