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أبوظبي تستضيف «عربية السباحة» 27 الجاري

10/12/2023 4:00:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف أبوظبي النسخة الثانية من منافسات البطولة العربية للسباحة لفئة العمومي (ذكور– إناث) والتي ينظمها اتحاد الإمارات للسباحة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة 27 - 30 الجاري، في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي. وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة عبدالله الوهيبي، للوقوف على استعدادات الاستضافة.

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