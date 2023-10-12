مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يصل إلى الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس إلى الصين، حسبما أكد في منشور على حسابه في منصة إكس.
وقال بوريل "وصلت للتو إلى الصين للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والصين مع نظيري الوزير وانغ".
تأتي الزيارة بعد أيام على اندلاع حرب بين إسرائيل وحركة حماس ما دفع بوريل لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين. ودعت الصين من جانبها جميع الأطراف إلى "وقف إطلاق النار".
وستشمل زيارة بوريل التي أرجأت مرتان هذا العام ويتوقع أن تستمر حتى السبت، محادثات مع وزير الخارجية ستركز على قضايا من بينها العلاقات الثنائية والتحديات العالمية والتجارة.
وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين توترا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، والذي لم تعلن الصين إدانته.
وبدلا من وقف الحوار بشكل كامل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتباع نهج مع بكين يوازن بين مخاوفه بشأن الاعتماد المفرط على الصين مع الحفاظ على العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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