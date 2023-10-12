مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يصل إلى الصين

وصل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس إلى الصين، حسبما أكد في منشور على حسابه في منصة إكس.

وقال بوريل "وصلت للتو إلى الصين للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والصين مع نظيري الوزير وانغ".

تأتي الزيارة بعد أيام على اندلاع حرب بين إسرائيل وحركة حماس ما دفع بوريل لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين. ودعت الصين من جانبها جميع الأطراف إلى "وقف إطلاق النار".

وستشمل زيارة بوريل التي أرجأت مرتان هذا العام ويتوقع أن تستمر حتى السبت، محادثات مع وزير الخارجية ستركز على قضايا من بينها العلاقات الثنائية والتحديات العالمية والتجارة.

وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين توترا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، والذي لم تعلن الصين إدانته.

وبدلا من وقف الحوار بشكل كامل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتباع نهج مع بكين يوازن بين مخاوفه بشأن الاعتماد المفرط على الصين مع الحفاظ على العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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