الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تقدم 6000 استشارة قانونية في 9 أشهر

أوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها استقبلت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، 6 آلاف استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وتفصيلاً أوضحت آمنة المندوس مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية رد على 6000 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية، وجمهور المتعاملين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، وذلك عبر مختلف القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الاستشارات القانونية، ومنها القنوات الرقمية مثل: نظام إسعاد المتعاملين، والتطبيق الذكي للهيئة Fahr، والمساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة "حمد"، ومركز الاتصال الموحد 600525524.

ولفتت إلى أن 91% من الاستشارات القانونية الواردة للهيئة كانت عبر نظام إسعاد المتعاملين المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة مقابل 8% عبر تطبيق الهيئة الذكي، لافتةً إلى أن معظم الاستفسارات كانت حول الإجازات، والعلاوات والبدلات، والترقيات، وعقود العمل، وأنماط التوظيف المطبقة في الحكومة الاتحادية، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".

من جهتها أكدت موزة بوشليبي رئيس قسم الاستشارات القانونية في الهيئة أن تشكيل فريق الاستشارات القانونية في العام 2010 جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات، وسياسات، وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وفيما يتعلق بآلية عمل فريق الاستشارات القانونية أوضحت أن الفريق يقوم بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وبينت موزة بوشليبي أن الهيئة عقدت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي 34 ورشة عمل ما بين افتراضية وحضورية لموظفي ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية؛ بغية توعيتهم بسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وضمان التطبيق السليم لها.

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