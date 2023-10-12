السائقون يعطلون أنظمة السلامة المزعجة في سياراتهم بحسب خبراء.. هل تعطلها أنت؟



تخضع أنظمة السلامة والأمان المصممة لمساعدة السائقين لتدقيق شديد مع عدم تراجع معدلات حوادث الطرق وتزايد المخاوف من قيام الكثيرين من السائقين بتعطيل أنظمة السلامة "المزعجة" في السيارات.

وقال ميشيل فان راتينج الأمين العام للبرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (يورو إن.سي.أيه.بي)

لمجلة أتوكار البريطانية المتخصصة في موضوعات السيارات "بقدر صعوبة الإصرار على التزام شركات صناعة السيارات باستخدام أحدث تقنيات السلامة، يكمن التحدي الحقيقي في إقناع

المستهلكين بضرورة استخدام هذه التقنيات".

وأضاف فان ريتنج خبير السيارات "هناك قلق متزايد من قيام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بتشجيع السائقين على تعطيل أنظمة السلامة".

يذكر أن أنظمة مساعدة السائق المتقدمة

أصبحت قياسية حاليا في السيارات الجديدة بما في ذلك نظام التحذير من تجاوز السرعة المقررة و كاميرات المراقبة الخلفية والتحذير من الخروج من الحارة المرورية ومساعد مكبح الطوارئ.

ويقول منتقدون إن الكثير من عوامل السلامة مثل نظام المساعدة في الالتزام بالحارة المرورية تبدو أقل إقناعا للسائقين،

وفي بعض الحالات، هناك احتمال فشل بعض أنظمة المحافظة على الحياة

مثل نظام رصد المشاة أمام أو خلف السيارة.

وقال خبراء إن السائقين يرون أن الكثير من أنظمة السلامة مزعجة وبخاصة أجراس التحذير

أو مساعد التوجيه الذي يحرك العجلات لتجنب خروج السيارة من الحارة المرورية دون قصد.

ونقلت مجلة أوتو إكسبريس للسيارات عن مارك شافير

المدير الفني لشركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس

إن الشركة استجابت

لشكاوى العملاء بشأن أحد أنظمة السلامة، وأضافت إمكانية

وقف تشغيل الخصائص التي تصدر تنبيها في كل مرة يتجاوز فيها السائق في بريطانيا السرعة المقررة وتبلغ 31 ميلا في الساعة في المناطق السكنية أو 71 ميلا على الطرق السريعة. يذكر أن وجود نظام التنبيه إلزامي في بريطانيا.

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