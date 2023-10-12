حاملة طائرات أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية فيما يتبادل الزعيم الشمالي الرسائل مع بوتين

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس رونالد ريغان)، التي تعمل بالطاقة النووية، إلى كوريا الجنوبية، يوم الخميس، ضمن استعراض للقوة أمام كوريا الشمالية.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تأكيد الزعيم الكوري الشمالي مجددا على سعيه لتعزيز العلاقات مع روسيا.

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن المدمرة (يو إس إس رونالد ريغان) ومجموعتها القتالية وصلت لميناء بوسان جنوب شرقي البلاد بعد أن شاركت في مناورة بحرية ثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في المياه الدولية الواقعة قبالة جزيرة جنوبي البلاد هذا الأسبوع.

من المقرر أن تبقى الحاملة في بوسان حتى يوم الاثنين المقبل ضمن اتفاق ثنائي لتعزيز "الرؤية المنتظمة للأصول الاستراتيجية الأمريكية" في شبه الجزيرة الكورية ضمن خطوات الرد على البرنامج النووي المتقدم لكوريا الشمالية، بحسب بيان وزارة الدفاع الكورية.

وجاء في البيان "هذه المرة الأولى التي تصل فيها حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية منذ ستة أشهر"، عندما رست حاملة الطائرات (يو إس إس نيميتز) في بوسان أواخر مارس الماضي.

من المتوقع أن يثير وصول الحاملة (يو إس إس رونالد ريغان) غضب بيونغيانغ التي تعتبر نشر مثل هذه الأصول العسكرية الأمريكية القوية "تهديدا أمنيا كبيرا."

وعندما شاركت الحاملة رونالد ريغان في مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية في أكتوبر عام 2022، قالت كوريا الشمالية إن نشر حاملة الطائرات يسبب "تأثيرا سلبيا كبيرا" على الأمن الإقليمي، وأجرت اختبارات صاروخية باليستية.

ويأتي وصول حاملة الطائرات الأمريكية مع تزايد المخاوف من سعي كوريا الشمالية للحصول على تقنيات أسلحة متطورة من روسيا مقابل توريد ذخيرة إلى موسكو لإعادة ملء مخازن الأسلحة الروسية التقليدية التي نفدت بسبب حربها الطويلة في أوكرانيا.

انتشرت هذه المخاوف بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى أقصى شرق روسيا الشهر الماضي للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، حيث تفقد منشآت رئيسية لصنع الأسلحة.

يقول العديد من الخبراء إن كيم سيحتاج لمساعدة روسية من أجل بناء أنظمة أسلحة أكثر موثوقية تستهدف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

حذرت واشنطن وسول من أن موسكو وبيونغيانغ ستدفعان الثمن إذا استمرتا في صفقة الأسلحة المزعومة، والتي ستشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي تجارة أسلحة مع كوريا الشمالية.

تبادل كيم وبوتين رسائل التهنئة، يوم الخميس، بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال كيم في رسالته إلى بوتين، "أنا راض للغاية عن تبادل الآراء الصريحة والشاملة معك خلال زيارتي إلى روسيا"، بينما أعرب عن اعتقاده الراسخ بأن العلاقات الثنائية ستتطور إلى مستوى جديد.

وأعرب كيم عن أمله أيضا في أن يهزم الشعب الروسي "سياسة الهيمنة المستمرة للإمبرياليين وتحركاتهم لعزل وخنق روسيا"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن بوتين أبلغ كيم في رسالته بأنه راض عن حقيقة استمرار تطور العلاقات الثنائية بشكل إيجابي بين البلدين في جميع الجوانب.





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