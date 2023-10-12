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مايكروسوفت تطعن على مطالبتها بنحو 29 مليار دولار للضرائب في أمريكا

10/12/2023 4:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف إفصاح رسمي قدمته شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت
إلى هيئة الأوراق المالية والتداول أمس الأربعاء أن هيئة الإيرادات الداخلية (الضرائب) الأمريكية تطالبها بسداد 28.9 مليار دولار على الأقل كضرائب مستحقة لها.
في الوقت نفسه قالت الشركة إنها ستطعن على قرار الضرائب.

وفي إفصاح رسمي قالت مايكروسوفت إنها تلقت يوم 26 سبتمبر إخطارا
من إدارة الإيرادات العامة يطالبها بدفع ضرائب مستحقة منأخرة عن الفترة من 2004 إلى 2013، حيث ترتبط هذه المطالبات بتسعير إدارة الضرائب للتحويلات المالية بين الشركة الأم والشركات التابعة.

وتطالب إدارة الضرائب شركة البرمجيات بسداد 28.9 مليار دولار في صورة ضرائب مستحقة وغرامات وفوائد.

وقالت الشركة إنها ترفض التقديرات المقترحة وسترد بضراوة على المطالبات من خلال مكتب الاستئناف في إدارة الضرائب وربما اللجوء إلى الإجراءات القضائية إذا لزم الأمر.

وأضافت مايكروسوفت أنها لا تتوقع صدور قرار نهائي في هذه القضية خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

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