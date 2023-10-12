سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 أكتوبر

حقق سعر الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 أكتوبر، وكان أقل سعر له في بنكي مصر والأهلي المصري.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعره في بنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في سوق الصرافة

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

في السوق المصرفية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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