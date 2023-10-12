أستراليا.. العثور على 662 كيلوجراماً من المخدرات مخبأة في شحنة ورق التواليت

ألقت الشرطة الاسترالية القبض على أربعة أشخاص، عقب العثور على 662 كيلوجراما من ميثامفيتامين مخبأة داخل شحنة من ورق التواليت.

وقالت شرطة الحدود الاسترالية اليوم الخميس إن الشحنة وصلت إلى ملبورن من خلال شحنة بحرية قادمة من ماليزيا في الرابع من أكتوبر الجاري.



وعثر رجال الشرطة على 622 كيس شاي أخضر وذهبي، كل منها يزن كيلوجراما، تم تخبئتها داخل شحنة ورق التواليت.

وتقدر قيمة المخدرات المصادرة بنحو 560 مليون دولار استرالي (359 مليون دولار أمريكي).

وتم إلقاء القبض على مواطنين صينيين اثنين / 33 عاما/ ومواطن ماليزي / 34 عاما/ وشخص من هونج كونج / 32 عاما/ أمس الأربعاء.