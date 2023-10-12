أستراليا.. العثور على 662 كيلوجراماً من المخدرات مخبأة في شحنة ورق التواليت

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألقت الشرطة الاسترالية القبض على أربعة أشخاص، عقب العثور على 662 كيلوجراما من ميثامفيتامين مخبأة داخل شحنة من ورق التواليت.
وقالت شرطة الحدود الاسترالية اليوم الخميس إن الشحنة وصلت إلى ملبورن من خلال شحنة بحرية قادمة من ماليزيا في الرابع من أكتوبر الجاري.
وعثر رجال الشرطة على 622 كيس شاي أخضر وذهبي، كل منها يزن كيلوجراما، تم تخبئتها داخل شحنة ورق التواليت.
وتقدر قيمة المخدرات المصادرة بنحو 560 مليون دولار استرالي (359 مليون دولار أمريكي).
وتم إلقاء القبض على مواطنين صينيين اثنين / 33 عاما/ ومواطن ماليزي / 34 عاما/ وشخص من هونج كونج / 32 عاما/ أمس الأربعاء.
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