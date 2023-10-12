محمد العريان.. لماذا يفضل النقد على الأسهم الآن؟

قال الخبير الاقتصادي البارز، محمد العريان، إنه يشعر ((بعدم ارتياح)) تجاه استثمار ثروته الشخصية في سوق الأسهم، وإنه آثر التنويع، مبتعداً عن الأسهم، فيما تصارع البنوك المركزية معركة لتهدئة التضخم.

وذكر العريان، في حوار مع بودكاست ((موني كلينيك)) على ((فايننشال تايمز))، أنه تبنى ((المنهج جرسي الشكل))، الذي ينطوي على تخصيص جزء كبير من المحفظة الشخصية للنقد منخفض المخاطر، والنقد المكافئ الذي يدر فوائد مناسبة، وفي الوقت ذاته يزيد انكشافه على ديون متعثرة، تتسم بدرجة أعلى من المخاطر؛ لتحقيق التوازن في المحفظة.

وأضاف العريان، معدداً مزايا حسابات التوفير النقدية الأفضل، التي تدر فائدة: ((إن كنت لا تشعر بالارتياح تجاه سوق الأسهم، مثلما أفعل أنا بالمناسبة فهناك مجال جيد بإمكانك إيداع أموالك فيه، وتحصل منه على ما يتراوح بين 4 % و5 % من عائد أموالك، وستتضاعف هذه النسبة))، وفي الناحية المقابلة ثمة العديد من الفرص فيما يُدعى بالاستثمار المتعثر في الائتمان الخاص، وأمور من هذا القبيل.

وشدد العريان على أنه تمكّن من اتخاذ هذا المركز كونه مستثمراً ذا خبرة، محذراً من أن نهج الاستثمار ((جرسي الشكل)) قد لا يكون مناسباً للمستثمرين المبتدئين. يُشار إلى أن العريان هو كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة ((أليانز))، وهي الشركة الأم لـ((بيمكو))، أكبر موفر لاستثمارات السندات والدخل الثابت، حيث عمل سابقاً وشغل منصب الرئيس التنفيذي، كما أن العريان محرر مساهم في ((فايننشال تايمز)).

وقال العريان:((سيأتي الوقت الذي أشعر فيه بارتياح أكبر تجاه زيادة انكشافي على الأسهم، لكنني حذر للغاية))، في إشارة إلى التقلبات بأسواق كل من الأسهم والسندات وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال العريان: ((سنعود ببطء في الأعوام القليلة المقبلة إلى شيء أكثر طبيعية، تعود فيه العلاقات الترابطية التقليدية، وبالتالي تعود استراتيجيات تقليل المخاطر المعتادة... بإمكاني أن أخبرك عن الوجهة النهائية، لكن الرحلة موجعة حقاً)).

يرى العريان أن السمات الثلاث الأهم، التي يجب أن يتحلى بها المستثمرون هي: المرونة، والاختيارية، وخفة الحركة، بالنظر إلى التوقعات الحالية، وأسهب قائلاً: المرونة تعني قدرتك على استيعاب الخطأ، أما الاختيارية فهي العقل المنفتح، فأنت بحاجة إلى إدراك أن هناك أموراً لا تعرفها بطبيعة الحال، وأنك بحاجة إلى التفكير بصورة مختلفة، وأخيراً خفة الحركة، وهي القدرة على التحرك سريعاً، وحتى أكون واضحاً فالأمر لا يتعلق بالاستثمار فحسب، وأعتقد أن الحكومات والرؤساء التنفيذيين عليهم أن يسألوا أنفسهم كل يوم: ((ما مدى المروة لدينا؟ ما بال اختياريتي؟ وما مدى خفة حركتي؟)).

كما تحدث العريان عن الموضوعات، التي تضمنها الكتاب الجديد، الذي شارك في تأليفه ويحمل اسم ((الأزمة المستمرة: خطة لرأب عالم ممزق))، وكشف أن أولى ذكرياته فيما يتعلق بالنقود لعبة الـ((بلاك جاك)) مع عمه أثناء نشأته في مصر، كان حينها لا يزال صبياً صغيراً في الخامسة أو السادسة من العمر، وقال: ((كان معه، بالمقارنة بي، قدر لا نهائي من النقود، ولذلك كان ينتصر دائماً في النهاية)).