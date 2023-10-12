بنك الإمارات دبي الوطني يحذر من رسائل مشبوهة عبر تطبيق الواتساب والـ SMS

حذر بنك الإمارات دبي الوطني من انتشار رسائل مشبوهة عبر تطبيق الواتساب، ومن خلال الرسائل النصية القصيرة SMS ومنصات التواصل الاجتماعي. وذلك عبر منشور في حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وأشار البنك إلى أن هذه الرسائل المشبوهة قد تحث المستخدمين على الانضمام إلى مجموعات معينة، أو قد تطلب من مستلميها الضغط على روابط غير معروفة.

ونصح بنك الإمارات دبي الوطني، المستخدمين بتوخي الحذر والامتناع عن الضغط على أي روابط غير معروفة، والتحقق أولاً من صحة الرسائل المستلمة مع مرسلها قبل القيام بأي إجراء أو تنفيذ المطلوب فيها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز