رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك الأردن في وفاة معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، برقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأردني الأسبق.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

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