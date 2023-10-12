وثيقة: الكويت تبقي على سعر خام التصدير في نوفمبر لآسيا دون تغيير

أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس أن الكويت أبقت على سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا في نوفمبر دون تغيير عن الشهر السابق عند 3.05 دولار للبرميل فوق متوسط ​​أسعار عمان/دبي.

ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف الممتاز لشهر نوفمبر إلى 2.95 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، أي أعلى بواقع 50 سنتا عن الشهر السابق.



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