مقتل 4 أشخاص جراء انحراف قطار عن مساره في الهند

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء انحراف قطار عن مساره في ولاية بيهار بالهند، حسبما أكد مسؤولون محليون.
وقال مسؤولون محليون إن عمليات الإنقاذ جارية، وفقا لوكالة أنباء آسيا الدولية، ومقرها الهند.
وتفقد وزير الاتحاد، أشويني تشوبي، عمليات الإنقاذ بعد خروج 21 عربة من القطار السريع عن مسارها ليل الأربعاء/الخميس.
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