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مقتل 4 أشخاص جراء انحراف قطار عن مساره في الهند

10/12/2023 4:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء انحراف قطار عن مساره في ولاية بيهار بالهند، حسبما أكد مسؤولون محليون.

وقال مسؤولون محليون إن عمليات الإنقاذ جارية، وفقا لوكالة أنباء آسيا الدولية، ومقرها الهند.

وتفقد وزير الاتحاد، أشويني تشوبي، عمليات الإنقاذ بعد خروج 21 عربة من القطار السريع عن مسارها ليل الأربعاء/الخميس.

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