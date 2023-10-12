ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1200 قتيل

ارتفعت إلى 1200 قتيل حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ شنت حركة حماس هجوما دمويا مباغتا على الدولة العبرية السبت الفائت، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني الخميس.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان تلاه أمام الصحافيين إن "عدد الشهداء بلغ قرابة 1200 شهيد وعدد الإصابات بلغ حوالي 5600 إصابة".

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