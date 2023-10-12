الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غاراته على عدة مناطق في غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة فجر اليوم الخميس، التي طالت مواقع مختلفة في قطاع غزة.

واستهدفت الغارات منازل المواطنين في جميع محافظات القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة العديد من المواطنين بينهم أطفال، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينة (وفا).

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء إلى قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي على تليجرام اليوم الخميس أن هجوما واسع النطاق يجري حاليا ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة.

وحشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياط وعربات مدرعة على الحدود مع قطاع غزة.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في مؤتمر صحفي يومي يبث على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر إنه سيتم شن هجوم بري على غزة "عندما يكون ذلك مناسبا ومناسبا لأغراضنا".

وأضاف أنه يأمل أن يكون اليوم الخميس أكثر هدوءا لأن "أمامنا طريقا طويلا وخطيرا للغاية".

وقال كونريكوس إن هدف الجيش الإسرائيلي هو الوصول إلى حماس في شبكتها من الأنفاق والمخابئ تحت قطاع غزة المكتظ بالسكان.

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